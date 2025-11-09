VaiOnline
Serie B maschile
10 novembre 2025 alle 00:39

sul podio elmas e città di cagliari 

Vittoria e terzo posto. Elmas e Città di Cagliari conquistano tre punti preziosi e guadagnano la terza posizione nei rispettivi gironi di Serie B. Vince anche la San Sebastiano Ussana, mentre il Monastir e il Villaspeciosa perdono entrambe in trasferta.

Successi

In casa contro il Sermig, l’Elmas centra la terza vittoria nelle prime quattro gare disputate nel girone A dopo aver riposato nella prima giornata. Protagonista della gara, terminata 6-2 in favore dei gialloneri, il giovane diciottenne Sabiucciu, autore di una doppietta come il brasiliano Alan. In gol anche Coni e Arrais.

Nel girone E successo casalingo per il Città di Cagliari, che in casa supera 7-4 l’Aranova con la tripletta di Demurtas e le reti di Fois, Matza, Valdes e Ruggiu. Si tratta del secondo successo consecutivo per la squadra allenata da Cocco, che ha terminato il primo tempo avanti 5-1 e ha chiuso la pratica nella ripresa dopo il tentativo di rimonta ospite. Anche la San Sebastiano Ussana conquista la seconda vittoria consecutiva con un bel 5-2 casalingo sul Domus Bresso firmato dalla tripletta di Monetto e dalla doppietta di Atzeni. Il Villaspeciosa tra la squalifica di Garrido e diversi infortuni perde 1-0 sul campo della Roma Calcio a 5. Trasferta complicata anche per il Monastir, costretto a partire per il Piemonte in nave da Porto Torres con soli dieci convocati a causa della riduzione dei collegamenti aerei. La formazione di Barbarossa ha lottato ma è stata battuta per 5-2 dall’Itar Futsal. Non sono bastati i gol dei giovani Podda e Pala.

