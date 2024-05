Sul podio del Lirico sale Alevtina Ioffe 

Oggi alle 20.30 (turno A) e domani alle 19 (turno B) è in programma il decimo appuntamento della Stagione concertistica 2024 del Teatro Lirico di Cagliari che prevede un altro importante ritorno sul podio alla guida dei due complessi artistici stabili della Fondazione, dopo l’indimenticabile prestazione dello scorso anno, per la moscovita Alevtina Ioffe, giovane direttrice e prima donna russa alla quale è stata affidata la responsabilità di un teatro, il Michajlovskij di San Pietroburgo. Solista d’eccezione al pianoforte ritorna Giuseppe Albanese. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. Il programma musicale prevede: Concerto n. 3 in Do maggiore per pianoforte e orchestra op. 26 di Sergej Prokof’ev; Il Principe Igor: Danze polovesiane di Aleksandr Borodin; Il mandarino meraviglioso, suite da concerto op. 19 di Béla Bartók.