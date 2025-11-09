Sul podio Colò, Vissani, Testi, Ciacci e Scanu 

Pubblico delle grandi occasioni sabato sera al Premio Cavallino della Giara di Tuili. I prescelti per i riconoscimenti della terza edizione sono stati protagonisti della cerimonia di premiazione condotto dalla giornalista Francesca Figus a Villa Asquer.

Oltre Licia Colò, presentatrice televisiva, divulgatrice infaticabile delle bellezze ambientali dell’Italia migliore, la platea ha potuto applaudire personaggi di indiscusso valore a partire dal re dell’enogastronomia Gianfranco Vissani. Sul podio un monumento del cinema: Fabio Testi, una carriera lunga oltre 60 anni e ancora tanti impegni sul set. Per la parte musicale l’ospite d’eccezione è stata Cristiana Ciacci figlia dell’indimenticato Little Tony.

Anche il mondo del cavallo è stato rappresentato ai massimi livelli con il comandante dell’Esercito italiano nell’Isola, il generale Stefano Scanu che è arrivato a Tuili con il Capo Centro della struttura militare equestre ospitata al Campo Rossi, il colonnello Domenico Tortora.

I premi del territorio sono stati attribuiti a due tuilesi eccellenti: Laura Piras, vincitrice del campionato nazionale di lingue orientali, un talento fuori dall’ordinario coltivato in anni di studio e sacrifici, e al maestro Franco Melis uno dei capiscuola della tradizione millenaria delle launeddas nell’Isola, docente, virtuoso e infaticabile promotore tra i giovani dello strumento a tre canne.

Il Premio Cavallino della Giara di Tuili è organizzato dall’amministrazione comunale di Tuili guidata da Andrea Locci e dell’associazione Isolarte.

