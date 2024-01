Sul podio anche a Kranjska Gora: Brignone è terza 

«Sono contentissima perché e stata una gara con condizioni molto difficili e anche se so che avrei potuto osare di più»: parola di Federica Brignone, regina dello sci azzurro che a Kranjska Gora ha regalato all'Italia un nuovo podio, il suo 63°, in una stagione per lei davvero eccellente.

Lo slalom gigante - con un fondo fragile e scivoloso trattato abbondantemente con sale dopo forti pioggia - è stato vinto dalla canadese Valerie Grenier, 26 anni al secondo trionfo in carriera, che si è imposta in 1’50”51, bissando il successo dello scorso anno: la Podkoren di Kranjska è davvero la sua pista. Seconda a 37 centesimi la svizzera Lara Gut- Behrami poi la valdostana a 0”51 dopo essere stata seconda nella prima manche. Abbastanza per conservare il pettorale rosso di leader della disciplina. «Sono contenta di iniziare il 2024 sul podio, è sempre importante», ha sottolineato. «Le condizioni non erano facili, bisognava osare tantissimo. Credo di aver attaccato bene all'inizio, ma nel finale mi sono resa conto che avrei potuto spingere ancora di più. Mi spiace aver perso tanto nella parte bassa, perché è come se mi mancasse un pezzettino, non sono riuscita a dare il 100% come in altre occasioni, ma in fondo sono soddisfatta: davvero era una gara tosta, anche e soprattutto per il pubblico che ci ha seguito». Decima Marta Bassino in 1’52”41, dodicesima Sofia Goggia (1’56”81), rientrata ormai nel gruppo delle migliori gigantiste

Gigante maschile

In Svizzera, invece, il campione di casa Marco Odermatt in 1’54”06 ha dominato pure lo slalom gigante di Adelboden domando nella nebbia il tracciato più difficile e spettacolare del mondo con i suoi tanti dossi ed il micidiale muro finale. Per lui a 26 anni è il 29° successo in carriera e il quarto stagionale che lo porta sempre più avanti nella classifica per conquistare la sua terza coppa del mondo consecutiva. Secondo il norvegese Aleksander Kilde a 1”26 e terzo il croato Filip Zubcic in 1’77”. Piccoli segnali dagli azzurri: il migliore è stato il trentino Luca De Aliprandini, sesto nella prima manche e ottavo alla fine in 1’56”18. Bene anche Alex Vinatzer 11°.

RIPRODUZIONE RISERVATA