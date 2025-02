«Sul piano urbanistico l’assessore fa marketing politico» 

«L'annuncio roboante dell'avvio della procedura di adeguamento del Puc al Ppr fa parte dell'attività di marketing politico in cui è sempre più impegnata questa amministrazione». A dirlo sono i consiglieri di minoranza Michela Vacca e Giovanni Meloni che accusano l’assessore all’Urbanistica, Cristian Mereu, di aver impiegato quasi tre anni «per compiere il primo passo di un iter lungo e complesso».

Per gli esponenti di “Quartucciu nel cuore”, l’assessore programma i tempi per i suoi annunci, «consapevole di arrivare a fine mandato con un pugno di mosche in mano ma con un libro dei sogni da proporre sotto elezioni» e si chiedono quale sia la sua idea di sviluppo e quale spinta socio – economica intende imprimere al territorio.

«Tante belle parole – incalzano Vacca e Meloni - riqualificazione e valorizzazione ma è curioso che parli di riqualificazione delle periferie dopo essersi reso responsabile della riduzione di gran parte dei servizi o dopo avere acconsentito a sottrarre gli spazi del centro sportivo “Piras” all'intera comunità». E aggiungono: «Mereu non disdegna un ampliamento volumetrico del centro commerciale ma nulla dice in merito alla zona industriale. Cita la valorizzazione della zona agricola ma non si è opposto alla realizzazione del Quartucciu Bess. Quali sono, invece, le mire espansionistiche verso il Parco di Molentargius sarà tutto da scoprire visto che non abbiamo parti di territorio che ricadono all'interno dello stesso».I due dell’opposizione hanno però una certezza: «il piano urbanistico non può essere l'espressione di una sola parte politica ma è prima di tutto partecipazione e condivisione con i cittadini».

