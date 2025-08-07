Sul Piano energetico comitati all’attacco: «Vento e sole ai sardi» 

«State mettendo l’energia sarda nelle mani delle multinazionali». L’accusa è pesante, ma la Regione replica: «Con il Piano energetico ambientale stiamo invece facendo l’esatto contrario». A un anno dall’inizio della mobilitazione, riparte la battaglia per la Pratobello. Ma non solo: la proposta di legge da 211mila firme – accantonata in qualche cassetto del Consiglio regionale, che le forze politiche preferirebbero tenere sotto traccia nonostante sulla legge Aree idonee penda la scure del giudizio della Corte Costituzionale – per comitati e movimenti è l’unica strada per scongiurare il vuoto normativo contro l’assalto delle rinnovabili.

La protesta

La stoccata degli attivisti è su aspetti tecnici strettamente legati alla Legge 20. «Il 15 luglio la Regione ha aggiornato il Pears (Piano energetico ambientale regionale). Il documento non fissa vincoli certi ed è in balia dei decreti e delle leggi nazionali», spiega l’avvocato Michele Zuddas, vicino ai Comitati fin dalle prime battute. «A parte, la Regione avrebbe dovuto istituire (nelle carte ufficiali si suggeriva entro 4 mesi dall’approvazione della Legge 20) l’Agenzia regionale. A distanza di 8 mesi, il 31 luglio, ha emesso l’avviso di esplorazione di interesse il 31 luglio 2025 che non è un atto costitutivo né un passo concreto verso l’istituzione dell’Agenzia o della Società energetica regionale. Al contrario, attua una semplice consultazione preliminare di mercato, cioè una richiesta informale di pareri, proposte e manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici o privati, senza effetti giuridici vincolanti. Il Pears con il suo aggiornamento di fatto non tiene conto delle peculiarità della Sardegna non ha alcuna programmazione e diventa un adeguamento alle richieste e imposizioni dei vari decreti».

Il pericolo

Secondo Zuddas, «il Piano non garantisce ricadute per i sardi: nessun diritto di prelazione sull’energia prodotta, nessun prezzo agevolato. Non è frutto di partecipazione vera: la consultazione pubblica è stata solo formale e priva di potere decisionale. Non è autonomo: si limita a recepire le linee guida nazionali (Ispra, Gse, Mase e Terna), trasformando la Sardegna in un hub energetico per l’Italia anziché in un territorio autosufficiente».

La Regione

Circostanziata la replica dell’assessore all’Industria Emanuele Cani: «La revisione del Piano energetico, ferma al 2016, e la costituzione della Società energetica regionale, rientrano nei programmi di questa Giunta e della coalizione», specifica Cani. «Per quanto riguarda il Piano energetico abbiamo già messo in essere tutte le procedure e tenuto vari momenti di incontro e di confronto e contiamo di chiudere la revisione entro la fine dell'anno. Sulla costituzione della Società energetica regionale abbiamo avviato tutte le attività propedeutiche a individuare la forma del costituendo organismo. Come più volte ribadito, il nostro obiettivo è utilizzarlo come strumento per far sì che la partita delle rinnovabili in Sardegna rimanga il più possibile in mano ai sardi. Quindi», è la conclusione dell’assessore, «il senso della società energetica regionale, che ovviamente non piace alle grandi società che operano nel settore delle rinnovabili, ha proprio l'obiettivo di creare uno strumento perché i sardi abbiano il maggiore beneficio possibile dall'utilizzo di vento e sole».

