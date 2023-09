Sul pc la posizione di chi chiede l’intervento 

Devono averci lavorato anche alcuni “creativi” della comunicazione, al nuovo servizio uno-uno-due. Altrimenti non si spiegherebbero funzioni pur fondamentali come “One-one-two-where are you” (uno-uno-due, dove sei), che consente di geolocalizzare la posizione esatta del cellulare di chi chiama. È questo fa risparmiare molto tempo agli operatori della sala regionale di Sassari, che smistano le chiamate a seconda del tipo di soccorso che serve e sanno sempre la posizione esatta del cittadino che telefona al Nue (Numero unico europeo). Si può chiamare anche senza avere una scheda sim nel telefonino: 1-1-2 funziona in tutto il mondo anche così.

Centralizzare tutti i servizi di soccorso 112 ex carabinieri, 113 ex polizia, 118 ex soccorsi sanitari, 115 ex vigili del fuoco e capitanerie di porto (le uniche che mantengono anche il loro “vecchio” numero 1530) espone a un rischio: un eccesso di chiamate per una grave sciagura o un guasto tecnico lascerebbero la Sardegna allo sbando. E invece no: c’è un protocollo firmato dagli 1-1-2 di Sassari (provvisoriamente per tutta l’Isola) e di Milano: se la centrale sarda rimane isolata o non è più in grado di rispondere per eccesso di traffico, subentrano gli operatori del capoluogo lombardo. Utilizzano lo stesso software dotato di tasti da cliccare per collegarsi con tutte le sale operative di ogni parte della Sardegna. A pensarci bene, è il modello dei radiotaxi e delle loro centrali su abbonamento nella Penisola: telefonavi a quelli di Cagliari, ti rispondeva la centrale a Palermo e il taxi arrivava. Certo, se ce n’era uno libero.

RIPRODUZIONE RISERVATA