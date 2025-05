Sul palio una pioggia di stelle 

Per gloria e in onore di San Simplicio, al galoppo su cento metri di pista in terra battuta vista mare. Ventitré fantini e un'amazzone, in rappresentanza di altrettanti Comuni galluresi, si sono sfidati per conquistare lo stendardo con l’effige del patrono di Olbia e di tutta la Gallura, fino a oggi custodito nel municipio di Budoni. Ed è stata una pioggia di centri nella ventitreesima edizione (la più ricca) del palio della stella, disputato ieri sul lungomare allestito dall'associazione culturale Lu Juali in occasione de “Sa festa manna de mesu maju”, organizzata dal Comitato San Simplicio e conclusa ieri con il concerto dei Tazenda e Alberto Bertoli.

In pista

Dieci le stelle nelle due manches della giostra equestre. A portare a casa il gonfalone è il Comune di Buddusò che ha fatto centro grazie alla maestria del cavaliere Giacomino Brinchia, in sella a Dream Free, il suo purosangue inglese di tredici anni. «Una vittoria sudata perché in questa edizione ci sono state molte stelle» ha commentato il vincitore, originario di Arzachena, alla sua quarta vittoria nel palio della stella di San Simplicio. Sarà lui oggi a consegnare personalmente all'amministrazione buddusuina la bandiera conquistata con il miglior tempo in assoluto. Una stella ciascuno: al secondo posto il Comune di Badesi rappresentato dal fantino Emilio Settembrini in sella a Clara Dessena; subito dopo ecco il Comune di Oschiri per il quale ha corso Disizzosa, angloaraba di sei anni cavalcata da Arturo Lai. Sfumato, anche quest'anno, come in tutte le passate edizioni, il sogno di Olbia di tenere nel palazzo comunale il vessillo del suo santo protettore ma, per la prima volta, centra una stella: a far brillare il capoluogo gallurese è stato il fantino Alessandro Pisciottu su Pepe, angloarabo di nove anni. Uncentro che è valso la quarta posizione, seguito dal Comune di Bortigiadas con il fantino Antonio Cugusi e il trottatore italiano Coversa. Assenti i Comuni di Tempio e Palau: un regolamento restrittivo per la selezione dei cavalieri ha impedito la partecipazione con fantini sostitutivi.

Le emozioni

Ad arricchire la manifestazione, le esibizioni delle pariglie di Nuoro, Fonni e Santa Giusta tra piramidi, ponti e figure acrobatiche. E ancora i vestiti tradizionali dei fantini, i finimenti dei destrieri con i tipici basti da lavoro e i sottosella intrecciati dalle sapienti mani delle tessitrici sarde e con i colori dei Comuni rappresentati. Tra gli applausi, l'eleganza dei trottatori sardi, degli esemplari di pura razza spagnola, purosangue irlandesi e inglesi tra cui il cavallo più vecchio della competizione, Ariel di vent'anni. Infine angloarabi con il puledro più giovane, Caragollu di quattro anni.

