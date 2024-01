Sul palco sale anche Pavoletti: «Grazie Cagliari» 

Quando sale sul palco, alle 22.30, annunciato da Valentina Caruso che guida la festa del Capodanno cagliaritano, i ventimila della Fiera che aspettano Marco Mengoni all’inizio quasi stentano a crederci. «Pavoletti?», dice una signora sulla sessantina a un uomo che le sta accanto. «Quello del Cagliari?». «Si, lui», risponde. L’attaccante rossoblù, beniamino dei tifosi (e non solo) del Cagliari è la sorpresa che non ti aspetti per festeggiare la notte di San Silvestro. Elegantissimo, forse un po’ emozionato, «di solito siete voi», dice rivolgendosi al pubblico, «che guardate me, ora sono io che guardo voi. Ed è bellissimo», il capitano rossoblù gioca con i ventimila che scandiscono il suo nome, pa-vo-lo-so. «Incredibile vedervi tutti qui assieme», dice ancora rivolgendosi al pubblico che non smette di gridare il suo nome. «Questo è l’effetto che Cagliari e la Sardegna sanno esprimere quando vogliono. Abbiamo uno degli artisti migliori in Italia», dice riferendosi naturalmente a Mengoni, «e ce l’abbiamo noi. Siamo orgogliosi di averlo nella nostra città. Buon anno a tutti». ( ma. mad. )

