«Sul palco per il presepe: così combattiamo le perdite di memoria» 

Recitare per allenare la memoria breve. Fondamentale soprattutto per gli anziani. Si chiama teatro-terapia ed è un laboratorio che la cooperativa Lago e Nuraghe svolge all’interno della comunità alloggio Caterina Ecca di Samatzai da tre anni. Attraverso degli spettacoli la coordinatrice Valentina Artizzu e le educatrici Sara Figus e Serena Piga lavorano anzitutto per mantenere attiva, per quanto possibile vista l’età e spesso le patologie come la demenza o l’Alzheimer, e stimolare la loro memoria verbale e motoria.

La natività

In questi mesi l’attenzione è stata rivolta alla preparazione del presepe vivente, dove gli ospiti rappresenteranno i personaggi della natività con gli abiti e le scenografie dell’epoca, preparate interamente da loro stessi con l’aiuto degli operatori della struttura.

Nel raccontare questi mesi di lavoro Artizzu sottolinea più volte come tutti, nessuno escluso, svolgano un ruolo essenziale nello spettacolo: «Ognuno avrà una parte attiva e leggerà un proprio testo: abbiamo Maria, San Giuseppe, i Re Magi, i narratori della storia, ma anche una rappresentazione di tutti i mestieri dell’epoca come la lavandaia e il pastore».

La comunità

Non solo gli anziani i protagonisti: per l’evento sono state coinvolte anche le piccole Anastasia e Martina di 3 mesi, figlie di due operatrici della struttura, che rappresenteranno il Gesù Bambino e l’angelo. Un lavoro lungo, iniziato alla fine di agosto, ma anche stimolante per gli anziani che tra qualche giorno si cimenteranno in un’attività, quella del teatro, per gran parte di loro nuova.

«È uno degli obiettivi della teatro terapia quello di stimolare l’autostima dei nostri ospiti - prosegue Artizzu - che devono avere il coraggio di rappresentare un ruolo che non è il loro, parlare davanti a un pubblico, sbagliare di fronte a loro e magari sentirsi anche giudicati».

L’esperimento

Un progetto tutt’altro che semplice, che porta l’anziano a rimettersi in gioco in età avanzata e che rappresenta per loro una nuova sfida che colgono con grande serietà e impegno, come racconta Francesco Etzi, classe 1933, che interpreterà San Giuseppe: «Ci metto tutto il mio amore e il mio impegno anche in questo spettacolo, com’è nella mia natura».

Queste persone dimostrano anche un grande coraggio nel buttarsi in un’avventura spesso così diversa dalle loro esperienze di vita: «È proprio per questo che proponiamo la teatro-terapia: vogliamo dimostrargli che possono farcela anche a 90 anni», chiude Artizzu.

I ricordi

C’è molta felicità e un po’ di malinconia per i tempi passati nei volti e nella voce di questi attori, che rievocano gli anni e le festività vissuti con i propri familiari che spesso non ci sono più: «Quando partecipo a questi progetti mi emoziono perché mi ricordo di mia moglie e di mio figlio - afferma ancora Francesco Etzi - ed è proprio in loro memoria che lo faccio». Tra i tanti sentimenti provati non può mancare l’emozione per ruoli importanti come quello di Maria: «Sono molto emozionata e anche un po’ intimorita di rappresentare un ruolo di spicco per l’intera narrazione come quello della Madonna», dice Carmen Usai, 73 anni, in struttura da circa tre.

Sarà, quella del presepe vivente, anche un’occasione per permettere agli interpreti di sentirsi parte attiva della comunità: alla rappresentazione infatti sono invitati anche l’amministrazione comunale, i volontari delle associazioni del territorio e i parenti degli attori che fremono dalla voglia di vedere i propri cari in una veste completamente nuova.

