Sul palco per anticipare l’ultimo dell’anno 

Lo spumante, sì, va stappato la notte del 31 dicembre, quando i palcoscenici di mezza Sardegna si accendono per i concertoni che saluteranno il 2025. Ma il cartellone sardo degli eventi è fatto anche di Capodanni anticipati. Piccoli e grandi appuntamenti che vanno a comporre un’offerta davvero per tutti i gusti. E tutte le età.

Ieri a La Maddalena è toccato alla regina del trap, Anna Pepe, scaldare il palco di piazza Comando. Oggi ad Assemini è il turno di Tananai. L’autore di “Abisalle” e “Tango” si materializzerà in piazza Sant’Andrea dalle 22,30. La lunga notte sarà conclusa dal dj set di Sandro Murru insieme a Forever Young.

Sempre oggi, a Carbonia c’è Fred De Palma, in piazza Roma, dove la festa comincia alle 20. A Villamassargia, invece, c’è Gabry Ponte: il concerto di stanotte è programmato al campo sportivo comunale, dalle 22. A Sant’Antioco, ancora nella giornata odierna, il Capodanno si aspetta con i dj Jad e Waldy, componenti degli Articoli 31, dalle 18 in piazza Ferralasco.

Domani a Cagliari, il calendario di San Silvestro messo a punto dal Comune si sposta in piazza Garibaldi con il Nonis swing quartet, dalle 18.30, mentre a Sant’Antioco, sempre sul palco di piazza Ferralasco, ci sono i Tazenda (inizio del concerto fissato sempre per le 18). Sempre domani, penultimo giorno del 2024, a La Maddalena, in piazza Comando, il palco sarà tutto di Pino e gli Anticorpi con “Risate sonore”, dalle 18.30. Ugualmente domani, Stintino si prepara a salutare il nuovo anno con i Nomadi, nel largo Cala d’Oliva.

