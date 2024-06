Sul palco le voci delle vittime di Cutro 

«Erano bambini, come noi, pieni di sogni, meritavano un futuro migliore». È solo uno dei tanti pensieri portati in scena dai giovani studenti della scuola media di via Custoza, accompagnati dalla loro insegnante di Lettere, Lucia Mallus, che ha curato lo spettacolo dando voce alle vittime del naufragio di Cutro: 95 migranti, fra loro 35 bimbi, come riportano le pagine di cronaca di poco più di un anno fa.

Spettacolo portato nei giorni scorsi sul palco allestito nella scuola di Selargius, costruito insieme a un gruppo di circa venti alunni fra gli 11 e i 14 anni. «Un percorso di educazione alla pace», spiega la docente, «al quale hanno partecipato tutti con passione e coinvolgimento».

Due anni di lavoro

Dietro c’è un lavoro durato quasi due anni. Partito con un laboratorio teatrale che prende spunto dal romanzo per ragazzi ispirato alla vita di Gino Strada - medico, attivista e fondatore dell’Ong Emergency - “Il ragazzo contro la guerra”. «I nostri studenti si sono concentrati sulle emozioni e i pensieri del protagonista, un loro coetaneo afgano rimasto senza casa e famiglia, e costretto a scappare dai bombardamenti. Il drammatico naufragio di Cutro ha poi segnato in modo decisivo la traccia del percorso», racconta l’insegnante di Lettere.

Vittime innocenti

Sul palco un telo nero per ricordare quel mare che ha inghiottito tante vittime innocenti in fuga dalla Siria, dall’Iran, dall’Afghanistan, partiti dalla Turchia a bordo di un’imbarcazione di fortuna alla ricerca di un futuro migliore in Europa. Poi le musiche, le paure e i pensieri di quei bambini che hanno perso la vita nelle acque del Mediterraneo e trascinati in spiaggia nella costa in Provincia di Crotone: «Non ho più le forze per camminare, ho le gambe stanche e deboli, la testa pesante gira come una trottola. Stremato, contro una roccia, temo di morire assiderato». E ancora: «Sopra quel barcone, insieme a tanti altri, dentro questa folla di gente ammassata la mia voce nuda rimbomba nella testa. Le mie corde vocali non reggono più, il mio cuore batte forte, sono spaventata, non riesco a capire se è la realtà o solo un brutto sogno». Voci di disperazione immaginate, scritte e portate in scena dagli studenti della scuola di via Custoza.

La voce di chi non ce l’ha

«Abbiamo dato voce a chi una voce non ce l’ha più», raccontano Viola, Leonardo, Noemi, Vanessa, Irene, che insieme ad altri compagni di classe hanno raccontato la sofferenza della guerra davanti a un pubblico attento. «Noi viviamo una vita felice, siamo fortunati, e abbiamo il dovere di aiutare tutte quelle persone che invece sono costrette a lasciare la propria famiglia, la loro casa, senza avere nessuna colpa: con il nostro spettacolo cerchiamo, nel nostro piccolo, di sensibilizzare tutti su quest’argomento».

Per la professoressa un progetto che chiude anche la sua carriera come insegnante. «Vado in pensione, ma spero di poter proseguire con il teatro educazione nelle scuole da operatrice culturale», dice Lucia Mallus che con il marito Renato Pierpaoli da anni scrive e porta in scena spettacoli teatrali. «Per i giovani è una palestra didattica, fa riflettere e insegna loro valori importanti».

