Sul palco le star della poesia campidanese 

Alcuni tra i migliori nomi dell’improvvisazione poetica sarda saranno protagonisti oggi alla festa in onore dei santi Anna e Gioacchino a Sinnai, che quest’anno è dedicata ai nonni. Sul palco saliranno gli improvvisatori Paolo Zedda, Antonello Orrù, Daniele Filia e Marco Melis. Alla chitarra Luca Tiddia.

Dopo i festeggiamenti in onore di Santa Barbara, dunque, si svolge questa sera a Sinnai quella in onore di Sant'Anna e San Gioacchin. Per le ore 19 è prevista la celebrazione della messa solenne nella chiesa di Santa Barbara, seguirà una breve processione in piazza.

Ieri si è invece conclusa la sagra di Santa Barbara, fra messe solenni, la visita dell’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi (che ha celebrato la messa di sabato) e la processione col simulacro della patrona martire. Per i riti civili, gli spettacoli con “Su sindigu de Scraffingiu” e Maria Giovanna Cherchi.

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