Sul palco la sfida tra compagnie teatrali 

Il teatro comunale di Serrenti ospita le finali regionali del “Gran premio teatro amatoriale”, presentate dal Comitato Fita Sardegna (la Federazione italiana teatro amatori). La rassegna, articolata in sette appuntamenti, è iniziata ieri e proseguirà fino al 7 giugno e ha il patrocinio dal Comune. Le compagnie teatrali, provenienti da diverse parti della Sardegna, si sfideranno a colpi di spettacolo e la vincitrice rappresenterà l’Isola al “Gran premio nazionale del teatro amatoriale” nel 2026.

Ieri è andato in scena il dramma in due atti, in lingua sarda, “Sa bella de Seddori”, presentato dalla compagnia “Su Spassiu” di Sanluri. L’opera drammatica è scritta e diretta da Antonio Figus, tratta da un testo di Salvatore Deledda adattato in lingua sarda da Giampaolo Pisu in collaborazione con lo stesso regista. Ambientata a Sanluri, dopo la sanguinosa battaglia del 1409 che vide lo scontro tra aragonesi e il Regno di Arborea, racconta il travagliato innamoramento del re di Sicilia nei confronti della bellissima Simona di Sanluri, conosciuta come “Sa bella de bidda”. La rassegna prosegue il 10, 17, 24, 25 e 31 maggio, sempre alle 19, e si chiude sabato 7 giugno con la proclamazione della miglior opera.

