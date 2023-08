Sul palco Giovanni Iacovella, Unkle Kook e Riccardo Moretti  

Alla sua terza giornata, prende quota il fitto programma di Time in Jazz edizione numero trentasei, in calendario fino a mercoledì prossimo con la sua consueta formula itinerante fra Berchidda e gli altri centri e località del nord Sardegna che partecipano quest'anno al festival.

Ed è proprio in una della località in decentramento che si apre la fitta serie di impegni in agenda oggi: alle 11, a Viddalba, nei pressi della chiesetta campestre di San Leonardo, è di scena Giovanni Iacovella, batterista (classe 1996) legato ai mondi dell'improvvisazione e della musica elettronica nel loro senso più ampio. I resti del Palazzo di Baldu, nel territorio di Luogosanto, faranno da cornice, alle 18, al concerto di Francesco Cavestri. In serata, alle 21.30, la carovana del festival fa tappa ad Arzachena: nel complesso roccioso di Li Conchi, concerto degli Unkle Kook, una band per lo più strumentale che spazia tra surf music, rock psichedelico, rock & roll, punk e calypso. Il gruppo si è formato a Bologna nel 2019 da cinque musicisti provenienti da generi diversi ma con l'interesse comune per la surf music: Andrea Faidutti (chitarra e voce), Giuseppe Calcagno (chitarra e voce), Tommaso Quinci (sax tenore), Fabio Arcifa (basso e voce) e Manuel Franco (batteria e percussioni).

Sempre alle 21.30, ma a Berchidda, nuovo appuntamento con il FestivalBar, la vetrina di band e solisti ospitata ogni sera da un diverso bar del paese. Questa sera, al Jolly Cafè, terza e ultima uscita per Riccardo Moretti con il suo progetto solista TribalNeed: una combinazione sperimentale di sintetizzatori analogici, didgeridoo, percussioni, hang drum, giocattoli per bambini, beat-boxing e loop station.

