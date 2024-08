Sul palco di Harris è l’Obama day 

CHICAGO. L'audace, “bold”, visione dell’America di Kamala Harris contro il mondo distopico di Donald Trump. Chi meglio di Barack e Michelle Obama poteva incarnare il tema della seconda giornata della convention democratica a Chicago? La coppia d'oro del partito con il suo endorsement alla vice presidente, solo cinque giorni dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa, ha messo il sigillo sulla sua candidatura. Sul palco della città dove gli Obama hanno vissuto per tanti anni saliranno anche il second gentleman, Doug Emhoff, e il senatore del Vermont, Bernie Sanders, davanti ai cinquemila delegati che incoroneranno Harris in una cerimonia più che altro simbolica, poiché la vice presidente ha già accettato la nomination due settimane fa. “È bello tornare a casa, Chicago”, ha scritto su X Obama, che ha assicurato il suo impegno da qui a novembre a fare campagna per la candidata, soprattutto negli Stati in bilico.

