Sul palco di Fordongianus i suoni di Dromos 

Seconda tappa a Fordongianus per la XXVI edizione del Dromos. Oggi l festival vivrà un’altra intensa serata l’insegna del Terme Romane Festival, titolo che fa riferimento all'antico sito archeologico in cui va in scena.

Palinsesto

Si parte alle 21.30: protagonista sarà ancora una formazione proveniente dal Regno Unito, il Blue Lab Beats, un duo di jazztronica composto dal producer NK-OK e dal polistrumentista Mr. DM che fonde perfettamente jazz, hip-hop, afrobeat, soul ed elettronica. Partiti come producer amatoriali, remixando brani di star come Dua Lipa e Rag'N'Bone Man, i due si sono rapidamente trasformati in qualcosa di più potente, creando un suono duttile e di ampio respiro ispirato ai pionieri dell'hip-hop e alla musica della diaspora africana, pur rimanendo fedeli alle loro radici londinesi. Vincitori di un Grammy, lo scorso aprile hanno licenziato il loro terzo album, "Blue Eclipse".

A seguire, nella seconda parte della serata, Dromos riabbraccerà i C’mon Tigre, già nel cast del festival edizione 2020; un duo che sviluppa la propria identità attraverso un collettivo di musicisti di varia estrazione e provenienza, dando vita a un linguaggio personale, che sfugge alle etichette, fatto di commistioni con il jazz, l'afro-jazz, le ritmiche dell'hip hop, il funk, la disco anni ’70, senza mai confinare le loro canzoni a un solo stile. Uscito lo scorso novembre, “Habitat” è il loro quarto album in studio, pura testimonianza del potere della fusione musicale, avvicinando mondi apparentemente lontani e illustrando la stretta interconnessione che esiste tra loro.

Al termine della serata, la musica continuerà fino a tardi con le selezioni di Dj Knuf (al secolo Maurizio Bilancioni, producer e compositore di musica elettronica romano), frutto della sua continua e inarrestabile ricerca nell'esplorazione delle sonorità hip-house della scena clubbing di Chicago e New York di fine anni '80 e inizio dei '90.

Il biglietto costa 20 euro, prevendita attraverso la sezione Ticket sul sito di Dromos. Attivo il Bonus Cultura (Carta della cultura giovani, Carta del merito, Carta del docente) e la Carta Giovani Sardegna.

