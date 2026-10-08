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“Festival del Supramonte”
09 ottobre 2026 alle 00:49

Sul palco di Baunei c’è Grazia Di Michele 

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Una ricca serata all’insegna della musica, per la seconda edizione del “Festival del Supramonte” a Baunei, è in programma domani nel centro montano, nella centralissima piazza Bingiggedda.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con il Comune di Baunei e il sostegno della Regione, vedrà alternarsi sul palco numerosi artisti. Le due voci più famose sono quelle di Grazia Di Michele, cantautrice romana di chiara fama, e di Cecilia Concas, tra le cantanti più note del panorama musicale sardo. Grande spazio sarà dato anche alla musica tradizionale sarda con il coro maschile “Montesantu” di Baunei e il Coro femminile “Sant’Anna” di Tortolì (entrambi diretti dal maestro Gianpriamo Incollu). Avranno un loro spazio anche il Tenore “Su Narcone” di Urzulei e il Tenore “Murales” di Orgosolo, insieme ai gruppi folk “Battor Moros” di Oliena e “Santu Giorghi” di Urzulei. Per tutta la serata saranno protagoniste diverse coppie vestite in abito tradizionale di Baunei, Urzulei, Oliena, Orgosolo e Dorgali, i cinque paesi che condividono il massiccio calcareo che caratterizza la Sardegna centro-orientale. La parte finale della serata, presentata da Giuliano Marongiu, sarà tutta dedicata ai balli in piazza con l’organetto di Andrea e Mauro Corrias e la musica di Roberto Tangianu e Peppino Bande.

«Una serata da vivere in compagnia», sottolineano gli organizzatori del Festival, «per celebrare il Supramonte attraverso le sue voci, la sua musica e le sue comunità».

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