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Quartucciu.
08 settembre 2026 alle 00:38

Sul palco della festa canta anche il parroco 

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Pienone domenica davanti alla parrocchia di via Tabarca a Quartucciu per la serata conclusiva delle celebrazioni in onore di San Pietro Pascasio. Musica, spettacolo e momenti di condivisione hanno accompagnato la chiusura della festa.

Sul palco si sono esibiti i Pop Mania ma la performance più acclamata è stata quella del parroco don Davide Cannella, che ha regalato al pubblico un’esibizione fuori programma cantando “Perditi all’infinito”, accolta dagli applausi di tutti i presenti. Nel corso della serata è stato premiato anche il presidente del comitato Flavio Cortis, al quale è stata consegnata una targa come riconoscimento per l’impegno e il lavoro svolto nell’organizzazione dei festeggiamenti.

«È stata una festa vissuta con grande partecipazione e con un bellissimo spirito di comunità. Anche la mia esibizione fuori programma, a quanto pare, è stata apprezzata», commenta con una risata don Cannella.

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