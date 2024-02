«Sul palco del teatro siamo tutti uguali» 

Musica, cinema, teatro (anche) come terapia. Perché salire sul palco per chi ha problemi di disabilità è una sfida in più da affrontare e vincere. «Grazie al teatro sono rinato - rivela Nicola Capoccia, 24 anni - quando recito riesco a esprimere tutte le emozioni, belle e brutte. Qui ho trovato tanti ragazzi che ormai sono la mia seconda famiglia».

Si respira arte e creatività nella sede dell'associazione d’arte e comunicazione decimese del “flauto majico”, che in questi giorni festeggia il suo diciottesimo compleanno e che è capace di coinvolgere tutti, senza alcun limite. Un luogo che negli anni è diventato la seconda casa per tanti ragazzi.

Ci si divide in genere tra musica e recitazione ma alcuni come Alessio Mameli, 24 anni, non rinunciano a nulla: «Suono batteria e chitarra, canto e recito. Adoro il teatro e mi piace soprattutto Gigi Proietti. Il palco è un'emozione unica».

Un gruppo sempre più unito, come racconta Mara Pippia, 29 anni: «La prima volta che sono arrivata qui ero alle scuole medie. Studio percussioni e teatro, ma è con il canto che mi sento davvero bene. Mi ispiro a Bianca Atzei, è bravissima». Insieme a loro anche Fedele Collu, Anna Cadau e Martina Atzeni.

Le lezioni

Nata nel 2006 come scuola di canto, negli anni sono arrivati anche i corsi di recitazione e musica, dibattiti e studi su particolari temi sociali alla realizzazione di cortometraggi. Protagonisti grandi e piccoli, uomini e donne, inclusi i ragazzi con disabilità.

La presidente Antonella Marongiu, professoressa d'orchestra, violinista e cantante, vanta ormai una lunga lista di allievi che si sono tolti qualche bella soddisfazione, su tutti la cantante Luna Melis. Insieme a lei altri sei insegnanti gestiscono i circa ottanta iscritti: «Ognuno di noi proviene da esperienze differenti - commenta Marongiu - e tutti insieme cerchiamo di esplorare le principali forme d’arte attraverso progetti specifici che abbiano però anche un forte senso sociale».

L'impegno

Ogni sera si svolgono corsi sia di gruppo sia individuali. Tutto parte dalla libertà di esprimersi, ogni persona è diversa e incline a determinate attività piuttosto che ad altre. «Ogni forma d'arte va bene», dice ancora Marongiu, «l'importante è lavorare su se stessi e cercare di tirare fuori il meglio che la nostra personalità ha da offrire agli altri. E poi sensibilizzare. La nostra società è molto avanzata ma purtroppo permangono troppi temi su cui ci sarebbe tanto da fare: violenza di genere, razzismo o bullismo sono solo alcuni esempi».

Proprio il bullismo è stato il tema di un cortometraggio recentemente ideato e girato interamente dai ragazzi che poi è stato proiettato e discusso con gli insegnanti a scuola. E poi l'inclusione: nel “flauto majico” tutti vengono coinvolti, ognuno con le sue specialità. E nel futuro anche altre piece teatrali e un musical.

«Dobbiamo far crescere laboratori - continua la Marongiu - scommettere sull’inclusione. Se ne parla tanto ma poi bisogna dimostrarlo».

