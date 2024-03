Sul nuovo Poetto l’incognita parcheggi: «Non bastano» 

Procede a passi spediti la riqualificazione del Poetto tra passerelle, aree verdi e piste ciclabili, ma sui frequentatori del lungomare incombe la preoccupazione per i parcheggi.

L’emergenza, che già si era fatta strada l’anno scorso, rischia di diventare ancora più grande nell’estate alle porte. Le aree di sosta sono infatti insufficienti per accogliere le migliaia di bagnanti che prendono d’assalto il tratto quartese della spiaggia dei centomila e che adesso dovranno fare a meno anche dei grandi sterrati ora oggetto di restyling. E c’è il rischio che i parcheggi nel lato quattro corsie non bastino.

I malumori

Per sentire gli umori, che non sono certo quelli dei giorni migliori, basta farsi un giro nel lungomare, tra cantieri aperti, mezzi meccanici e transenne.

Il rischio è infatti di ritrovarsi con le auto lasciate in mezzo agli spartitraffico, tra le aiuole, nei parcheggi per i disabili e persino nelle rotatorie.Tutto molto bello, certo: le piantine, i camminamenti, la pineta che rinascerà a nuova vita, ma i parcheggi dove sono?» si domanda Silvia Serra 45 anni, al Poetto con marito e figli in una domenica nuvolosa, «non possiamo certo venire in bus con due bambini, carichi di ombrelloni, di sedie, e di giochi. Non possono chiederci questo. Infatti anche l’anno scorso siamo venuti qui al Poetto, peraltro prestissimo, soltanto un paio di volte. Per il resto siamo andati, e andremo, altrove. Certo le aree verdi sono belle e necessarie ma servono sia queste che i parcheggi».Elisabetta Broi 68 anni passeggia con un’amica: «A me piace moltissimo quello che stanno facendo, però mi sono chiesta subito, togliendo questi sterrati, dove si dovrebbe parcheggiare. Certo ci sono le aree di sosta nella quattro corsie, ma non bastano. E di certo se vieni in pullman non puoi caricarti ombrelloni e sedie. Così dobbiamo andare per forza negli stabilimenti e non tutti possono permetterselo».

Gli operatori

Il suo malcontento, Mohamed Serour, titolare de La Marinella, lo aveva manifestato anche lo scorso anno: «Non solo non ci sono parcheggi ma non dimentichiamoci che qui davanti a noi ci sono solo quelli a pagamento. Questo dimostra una grande disparità tra Cagliari e Quartu e dimostra una grande ingiustizia sia nei confronti dei frequentatori del Poetto che degli imprenditori Io tutto questo non lo trovo giusto. Se uno si vuole fermare a prendere un caffè, è chiaro che pur di non spendere uno o due euro va altrove e questo è un grave danno. Perché nessuno ci chiede un parere? Io non sono mai stato interpellato».

Intanto i lavori procedono nel tratto davanti al Lido Mediterraneo e negli sterrati a fianco al parco giochi. Oltre che nella pineta, dove ritroverà spazio il verde e nessuno potrà più entrare con le auto.

