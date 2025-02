Sul Nord Ovest piove poco: nella Nurra resta la grande sete 

La grande sete della Nurra. Terre riarse, che si preparano nel peggiore dei modi alla stagione calda, mentre nel resto dell’Isola i bacini di nuovo colmi allontanano lo spettro della siccità. Un’Isola spezzata in due dai capricci climatici: le campagne del Nord Ovest della Sardegna sono le uniche ad agonizzare, sotto cieli spettrali che non preannunciano ristoro. La pioggia di questi giorni ha fatto entrare poco più di mezzo milione di metri cubi fra il Temo e il Cuga, 500mila nel primo bacino, 100mila nel secondo. Un’inezia.

La voce del presidente

Gavino Zirattu, presidente del Consorzio di bonifica della Nurra e dell’Anbi, (l’ente che rappresenta tutti e sette i consorzi dell’Isola), non è per niente ottimista: «Nella Nurra non sta entrando quasi niente. Alle scarse precipitazioni aggiungiamo anche i lavori in corso sul Coghinas 1 e 2. Riguardo poi alla gestione dei reflui di Sassari non ci sono novità se non per il fatto che la Provincia ha firmato il Piano di gestione, ma non potendo fare l’accumulo nel Cuga per i lavori in corso, questi non si possono utilizzare». Si parla di 12 milioni di metri cubi di acqua all’anno. «Tutto questo dimostra che c’è una pianificazione errata – continua Zirattu – Oltretutto non si capisce perché abbiano deciso di stravolgere quell’accordo di programma iniziale che prevedeva l’immissione dei reflui nel Cuga, giustificando la scelta che il bacino è strategico per il Comune di Alghero. Ma questa è una stupidaggine: stiamo vincolando un bacino che contiene 21 milioni di metri cubi per usarne, solo per Alghero, un paio di milioni scarsi all’anno».

Colture a rischio

Il Consorzio di bonifica della Nurra e Anbi Sardegna hanno chiamato a raccolta qualche giorno fa amministratori del territorio, organizzazioni professionali di categoria e, soprattutto, gli agricoltori, per un vertice sulla crisi idrica del nord ovest dell’Isola. In tantissimi hanno risposto all’invito del Consorzio nella sala riunioni di Guardia Grande. Nessuno dimentica la grande sete del 2017, quando nei bacini che alimentano la Nurra c’erano appena 14 milioni di metri cubi di acqua. Oggi ce ne sono 17milioni, assolutamente insufficienti per garantire la stagione irrigua 2025.

«È evidente che non si può continuare a sperare nelle piogge – aggiunge Zirattu - e che per compensare la carenza attuale di risorse idrica dobbiamo trovare soluzioni alternative». Per consentire agli agricoltori un minimo di programmazione, occorrono però anche interventi strutturali. «Completare le interconnessioni tra i bacini – insiste Zirattu – e realizzare nuovi invasi, sostenibili».

Nel frattempo saltano i raccolti.

Colture tutte a rischio senza l’irrigazione: vigneti, mais, medica, ortive, tutti gli altri tipi di colture, oliveti di primo impianto, tutti. Dietro l’angolo anche lo spettro del razionamento dell’acqua, quello che nei mesi scorsi ha decimato i paesi del Nuorese. Pericolo scongiurato dalle piogge che invece, laggiù, sono arrivate, misericordiose. Per le fragole c’è speranza, invece. Dopo Arborea l’agro di Alghero è il comprensorio con il maggior numero di produttori di fragole, si è passati dai 3 ettari coltivati di qualche anno fa ai 50 di oggi.«La fragola forse riusciamo a salvarla perché è una coltura invernale – conclude Zirattu – Si raccoglie a maggio e quindi è già in essere. Da qui alla raccolta cercheremo di accompagnarla. A tutto il resto si deve porre rimedio prima possibile».

