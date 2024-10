Sul murale di piazza S’Osteria compaiono scritte omofobe 

Scritte omofobe sul murale di piazza S’Osteria a Villacidro. «Un atto osceno, ma per fortuna isolato nel nostro Comune – si rammarica il sindaco Federico Sollai –. La parola “Sensibilità” disegnata sulla parete dagli artisti dell’associazione Skizzo di San Gavino su richiesta dell’amministrazione, era la testimonianza del nostro impegno contro la disparità tra uomo e donna e contro la violenza. La gravità del messaggio appare agli occhi di tutti e noi dell’amministrazione non lo trascureremo, ma posso assicurare che domani mattina farò un esposto. Tutto è stato ripreso dalle telecamere e quindi i responsabili saranno puniti e il murale ripristinato».

Nel maggio scorso in tanti avevano partecipato alla realizzazione dell’opera. Tra loro anche gli assessori Maura Aru e Christian Balloi, Riccardo Pinna, Benedetta Cruccu, oltre ai ragazzi del servizio civile. «Sono inorridito – spiega Christian Balloi, delegato alla Cultura –. Non voglio neanche commentare le scritte, ma mi chiedo perché si debba rovinare qualcosa di bello che è costato tempo, impegno e denaro. Sono davvero deluso ma ci tengo a dire che Villacidro è tutt’altro, con persone a modo, sensibili e inclusive». Molto colpita anche l’assessora Maura Aru: «Sono profondamente triste e amareggiata per quanto accaduto. Chi ha danneggiato il murale lo ha fatto ignorandone completamente il significato e il messaggio».

