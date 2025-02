«Sul mio taxi con Gorbaciov e Pavarotti» 

Aeroporto di Elmas, ore 11. Giovanni Frongia, 59 anni, tassista dal ‘94, è alla guida del suo minivan. È appena rientrato da una corsa e si ferma in ultima fila, dietro i colleghi, davanti agli Arrivi. Un altro aereo sta per atterrare, con nuovi clienti. Lui scende col telefono incollato all'orecchio. Occhi cerulei, sorriso contagioso.

In trent'anni ha scarrozzato tanta gente comune e numerosi vip: da Pavarotti a Bocelli, dalla Pausini a Venditti, perfino Gorbaciov e uno dei figli di Gheddafi. Con la Digos davanti e due guardie del corpo a bordo. Senza dimenticare celebrità dello sport come Tardelli e Totti, fino alla triade juventina Moggi, Giraudo, Bettega.

Gli aneddoti

«Mi è capitato di accompagnare russi da Elmas a Porto Cervo», rivela, «erano convinti che la Sardegna fosse piccola e che la Costa Smeralda si trovasse a un passo». Cresciuto a Sant'Elia, sposato a Capodanno del Millennio, due figli, Frongia è una miniera di aneddoti. Il più curioso risale al ‘99: al ritorno da una vacanza in Sardegna, due facoltosi coniugi californiani lo ricontattarono per chiedergli di portare a San Diego un cane randagio notato a Pula di cui si erano innamorati. Detto, fatto! E per sdebitarsi offrirono al tassista un soggiorno extralusso in California. «Cinque giorni con autista personale». Tutto pagato, anche l’aereo.

Il ricordo di Riva

«Ho un solo grande rammarico», dice, «quello di non aver mai avuto l’onore di ospitare sul mio taxi Gigi Riva. Una volta dovevo accompagnarlo nel “suo” ristorante, alla Marina, ma uno dei figli mi comunicò che non stava bene. Ci restai male. Un mese fa ero all'Estero e insieme ad un amico siamo andati al casinò. Abbiamo puntato 10 euro alla roulette sull'11 di Rombo di Tuono. La pallina si è fermata proprio lì. Al rientro abbiamo utilizzato parte della vincita (360 euro) per un mazzo di fiori che abbiamo deposto sulla sua tomba, a Bonaria».

Delegato di Taxi Casartigiani per il Sud Sardegna, Frongia è stato consigliere circoscrizionale quando il presidente del parlamentino di Sant’Elia era l’ex sindaco Truzzu. «Attualmente sono uno dei 19 tassisti freelance di Cagliari, non faccio parte di Radio Taxi. Il nostro era considerato un mestiere umile, oggi è più dignitoso e appetibile». Gli episodi di inciviltà sono rari. «C’è rispetto». Il cliente tipo? «Casalinghe che vanno a far la spesa, universitari, anziani diretti in ospedale, turisti, business men. Nel fine settimana porto i giovani nei locali. I genitori mi pagano in anticipo anche il ritorno e io li lascio davanti casa».

Guadagni e problemi

Quanto si guadagna? «Meglio parlare di incasso. D’inverno in media 2.500 euro, d’estate un 30% in più. Ma siamo artigiani con partita Iva, è tutto a carico nostro, dal gasolio alle manutenzioni, e lavoriamo 12 ore al giorno. Ringraziamo, peraltro, sia il vecchio che il nuovo assessore regionale al Bilancio per averci dato un contributo per l’acquisto di nuovi mezzi». In città i taxi con licenza sono 105. «Io sono uno dei vincitori dell’ultimo concorso, negli anni 90». Le tariffe, invece, sono bloccate dal 2017. «Nel frattempo è aumentato tutto! Bisogna aggiornarle e bisogna capire come inquadrare giuridicamente le nostre seconde guide. Ne parleremo con il sindaco. Uber per noi è concorrenza sleale, mentre gli Ncc, noleggio con conducente, sono colleghi, ma molto più liberi di noi». Favorevole a nuove licenze? «Sì, ma non più di 10, perché d’inverno si lavora meno. Prima d’estate e nei weekend c’era carenza di taxi. La situazione è migliorata da quando alcuni hanno preso la seconda guida. Non tutti, però, se la possono permettere. Avere un collaboratore costa».

RIPRODUZIONE RISERVATA