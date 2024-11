«Sul mare di Costa Rei scriviamo la nostra musica L’Isola è un’ispirazione» 

“Potrebbe non avere peso”, si intitola così il nuovo Ep dei Santi Francesi, già su tutte le piattaforme di streaming e, dal 15 novembre, nel 45 giri contenente la title track e il singolo che ha anticipato il progetto, “Ho paura di tutto”. Dopo un’estate di live, che li ha visti esibirsi anche sul palco del Red Valley Festival di Olbia, il duo di Ivrea, che in Sardegna affonda parte delle sue radici, quelle di Alessandro De Santis (voce, chitarra e ukulele), il cui nonno Efisio Contini, emigrò giovanissimo in Piemonte, lasciando Burcei, torna a fare sentire la sua voce. Un suono unico nel panorama italiano, quello del duo vincitore di “X Factor” nel 2022, che in queste sei tracce d’amore e di paure, vere, intime ed estremamente dirette, va ad esplorare il sound accattivante, ma essenziale del rock anni 2000 e, dal 20 novembre, ripartirà in tour nei club di tutta Italia. «Non c’è un vero e proprio filo logico che ha connesso i pezzi in primo luogo», hanno raccontato Mario Francese (producer, tastiere, synth, basso) e Alessandro De Santis. «Poi, però, abbiamo deciso di affittare una villetta nel parmense e di andare a rifinire tutti i brani, registrando tutto nella stessa stanza e vivendo insieme per dieci giorni, con il nostro batterista storico, Daniel Fasano. Da lì è nato il filo logico, umano e musicale, che lega queste canzoni».

La Sardegna vi ha ispirati anche questa volta?

Alessandro: «Sì, perché è un posto dove stiamo bene e il mare in particolare ci ispira moltissimo. Finora abbiamo fatto una sola sessione di scrittura, in questa casa a Costa Rei, dove abbiamo scritto tanto e il caso vuole che “Gatti” sia stata finita proprio lì. Il pezzo rappresenta la dedizione ed è il risultato di una lunga riflessione, non per guadagnare soldi e streams, ma per comunicare un messaggio a una persona specifica. Poi, una volta pubblicata, la musica ha il potere incredibile di diventare di tutti».

E “Potrebbe non avere peso”, invece!

Alessandro: «Il titolo è nato prima dell’ep e nel suo significato ci può descrivere e accompagnare da più anni a questa parte. Negli anni ci stiamo accorgendo di quante cose potrebbero non avere peso o averne meno di quello che hanno, ma qui parliamo della nostra musica e del fatto che, mai come in questo caso, è stata scritta per noi, totalmente verso l’interno o al massimo per una o più persone esterne, a cui dare un messaggio dritto e specifico. Potenzialmente, quindi, queste sono tutte parole e rumore al vento, la svolta sta in quel condizionale e nelle persone, che possono scegliere di ascoltare questa musica come si faceva fino a qualche tempo fa, spendendoci del tempo».

Per questo siete tornati al rock degli anni 2000 e in “Parole e Crociate” cantate: “Quant’era bello suonare prima di farsi pagare”?

Mario: «Sì, siamo tornati un po’ alle origini, cercando di usare gli strumenti nella loro forma più naturale possibile, un po’ come avevamo fatto sei anni fa per il nostro primo album. Naturalmente quindi è uscita questa vena un po’ più rock». A: «Quella frase è da prendere come una battuta. Da due anni abbiamo il privilegio e la fortuna immensa di pagarci l’affitto tramite la musica, allo stesso tempo, però, entrare in un mercato discografico più legato ai numeri e ai soldi, che all’arte ti mette in guardia sotto molti punti di vista. In effetti, sì, siamo tornati a una visione più giocosa e adolescenziale della nostra musica e anche delle nostre persone».

Quanto è importante per voi non scendere a compromessi?

Mario: «Noi non sappiamo niente di quello che sta succedendo nella musica e di come la fanno gli altri. È ovvio che siamo costellati da pubblicazioni continue, noi cerchiamo semplicemente di intendere il momento artistico come qualcosa da non lasciare influenzare. Vogliamo mantenere il nostro modo di fare le cose, sperando che quel condizionale si avveri, ma, se non accade, non è un problema per noi».

Dopo l’esordio dell’anno scorso, tornereste a Sanremo?

«Non ce lo vietiamo, ma non è un obiettivo».

