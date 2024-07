Anche quest’estate non poteva mancare l’appuntamento con “Stardog”, la sfilata di cani sotto le stelle che si svolgerà sul lungomare venerdì a partire dalle 22 (alle 20.30 l’apertura della segreteria per le iscrizioni, al costo di 5 euro per cane). A presentare la serata Michele Piras, con la direzione artistica di Daniele Pinna. cane più simpatico, il più anziano e quello che arriva da più lontano.

