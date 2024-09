«Sul lungomare decidano i cittadini» 

Un referendum per decidere sul futuro del lungomare di Putzu Idu. Una raccolta di opinioni sulla viabilità, parcheggi, divieti, obblighi, sicurezza e accessi nel tratto di strada a pochi metri dalle acque cristalline del Sinis. La proposta arriva dai consiglieri comunali di San Vero Milis Antonello Chessa, Massimo Ninu, Angelo Pili e Salvatore Pinna. Per la seconda volta, a distanza di due anni, gli esponenti di minoranza vorrebbero non solo “rilanciare” il documento ma anche l’intervento del prefetto.

Il caso

Gli esponenti dell’opposizione ancora una volta chiedono il coinvolgimento della popolazione per conoscere idee e progetti per quel tratto di lungomare da sempre oggetto di discussioni. «Alla mozione presentata esattamente 27 mesi fa, il 12 giugno 2022, non abbiamo mai avuto una risposta - spiega il consigliere ed ex sindaco Antonello Chessa - è un fatto molto grave. Qualcuno dovrebbe sapere che è illegale non rispondere alle mozioni, a un documento protocollato dove oltretutto si chiedeva nello specifico una risposta scritta con discussione durante il Consiglio comunale seguente. Ma non c’è mai stata. Il territorio non è del Comune ma della comunità, in questo modo è stato ignorato tutto il paese. Ecco perché chiediamo che intervenga il prefetto, sperando nel frattempo di avere una risposta quanto prima da chi governa il nostro paese».

La proposta

L’idea di interpellare la popolazione di San Vero sulle intenzioni e sulle preferenze di utilizzo delle aree gravate di uso civico e di tutto il lungomare Putzu Idu era stata presentata visti «gli usi impropri nella viabilità e nei parcheggi» si leggeva nel documento di due anni fa. E la situazione non è mai cambiata, problemi sempre attuali. «Anche ora è un caos totale - va avanti Chessa - c’è chi parcheggia dove vuole in barba ai divieti, chi in doppia fila ma anche chi occupa le aree con materiale della propria attività. E ancora in tanti corrono senza regole. Ci sono disagi, pericoli e un malcontento generale, ecco perché la mozione è sempre valida». Il consigliere Salvatore Pinna fa un altro esempio: «Il fine settimana dalle 20.30 le auto non possono più passare ma neanche sostare – osserva – A quel punto chi si trova nei chioschi deve fuggire perché altrimenti rischia la sanzione. Bisogna trovare un’altra soluzione». Altra nota dolente è il degrado. «Spesso c’è una vera invasione di rifiuti. È giusto che la popolazione si esprima, il lungomare è di tutti». Sulla mancanza di risposta alla mozione da parte dell’esecutivo, Pinna va giù pesante: «Non ci ascoltano. Ci vedono come avversari e non come persone che si sono candidate per il bene del paese – conclude – Ci auguriamo che il prefetto intervenga per verificare la regolarità di questa situazione».

