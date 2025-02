Sul lungomare cadono le lampade dai lampioni 

Sembrano dischi volanti, così dicono i frequentatori del lungomare e i residenti a Sant'Elia. Sono le lampade dei lampioni: quelle attaccate, per la maggior parte non funzionano. Il tratto dopo il ponte Nervi fino all'Arena grandi eventi è al buio. Ma ciò che mette in allarme i frequentatori - tantissimi ogni giorno - sono le lampade cadute al suolo: sette quelle che si sono staccate dai lampioni, per fortuna nel momento in cui nessuno passava, e ora si ha paura.

«Potrebbe succedere da un momento all'altro», sospira Marcello Cois, che quasi ogni giorno dopo pranzo, durante la pausa dal lavoro, fa una camminata per ammirare il mare. «Da quando mi sono accorto di queste lampade per terra passo alla larga, ma moltissime persone non ci fanno caso». Caterina Saba, che abita nel Vecchio Borgo, assicura che è così da parecchio tempo: «Oltre un anno, è un caso che al momento della caduta delle lampade non ci fosse nessuno, altrimenti sarebbe successo qualcosa di grave e a quest'ora si sarebbero già mossi per mettere in sicurezza i lampioni: si interviene sempre dopo che accade qualcosa di brutto».

L’ufficio Infrastrutture viarie del Comune assicura che interverrà presto per mettere in sicurezza le lampade superstiti, verificandone la stabilità, e per sostituire quelle cadute, questa volta in modo che non lo facciano di nuovo.

