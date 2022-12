Sul lavoro si muore? Lo Spresal taglia 

Il 2022 si era aperto con la notizia di un brutto incidente sul lavoro in zona industriale, a Olbia. Un operaio di 48 anni ancora oggi affronta ogni giorno le conseguenze di una caduta da un ponteggio. Dopo, purtroppo, sono arrivati decine di infortuni, soprattutto nei cantieri edili, e anche alcuni incidenti mortali. Ora l’anno si chiude con la conferma della volontà della Asl di trasformare lo Spresal (Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro) di Olbia da struttura complessa a semplice. Per farla in breve, la Gallura passerà sotto la direzione e il coordinamento di Sassari. È esattamente il contrario di quello che chiedono da tempo le organizzazioni sindacali. Stando a indiscrezioni, anche all’interno dell’organigramma dello Spresal Gallura c’è preoccupazione per i contenuti dell’atto aziendale della Asl, che di fatto trasformano il servizio degli ispettori del lavoro di Olbia in un ufficio periferico.

«Decisione assurda»

Una delle sigle sindacali più attive sul fronte del contrasto agli infortuni in fabbriche e cantieri è la Cgil. Agli inizi di quest’anno, Hassan Ben Bouzid, coordinatore territoriale della Fillea Cgil Gallura, aveva chiesto pubblicamente una maggiore attenzione per Olbia e per tutto il Nord Est da parte degli organismi di controllo. La Cgil è stata molto attiva anche riguardo alle misure di prevenzione del contagio Covid. «Per queste ragioni – dice la segretaria territoriale della sigla confederale, Luisa Di Lorenzo – abbiamo già contestato nelle sedi formali la scelta contenuta nell’atto aziendale della Asl. Privare dell’attuale profilo lo Spresal, ossia togliere l’autonomia al servizio, significa depotenziarlo. E questo fatto non possiamo accettarlo. Come è possibile fare dei passi indietro per un presidio che affronta ogni giorno una vera emergenza, quella della sicurezza nei posti di lavoro. Olbia e la Gallura sono un territorio che impegna lo Spresal ogni giorno, abbiamo numeri che sono ben noti a tutti, soprattutto per i lavoratori del comparto edile e dei servizi. Tra l’altro, lo Spresal è ancora più importante se si pensa che l’Ispettorato del Lavoro di Sassari ha una dotazione organica ridottissima».

Vertenza unitaria

La Cgil e la Cisl (guidata dal segretario territoriale Mirko Idili) hanno posto la questione del futuro assetto dello Spresal in diversi tavoli. Il caso è all’attenzione dell’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria.