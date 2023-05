Sul Giro d’Italia l’ombra del Covid  

Dieci giorni dopo la dichiarazione dell'Oms della fine della pandemia, quando ormai quasi ovunque le restrizioni che per quasi tre anni hanno contrassegnato la vita quotidiana di tutti sembrano diventate un ricordo, il Covid continua a condizionare pesantemente il Giro d'Italia dove sono tornate anche le mascherine. Il primo giorno di riposo a Scandiano (Reggio Emilia), in attesa della ripartenza, in direzione Viareggio, per la seconda settimana, è trascorso in uno stato di choc dopo la positività al Coronavirus di Remco Evenepoel, il cui contagio è stato appurato dalla sua squadra, la Soudal Quickstep, subito dopo la sua vittoria alla cronometro di Cesena, grazie alla quale aveva riconquistato la maglia rosa. Il giovane belga, campione del mondo, è il più illustre dei corridori tornati a casa a causa del Covid, ma non è certo l'unico: nei giorni precedenti era toccato a Filippo Ganna, Nicola Conci e Giovanni Aleotti. Segno che il virus, in gruppo, continua a circolare. L'organizzazione ha ripristinato l'obbligo delle mascherine nelle aree in cui c'è un contatto con i corridori. Il Giro perde così il favorito e oggi riparte da Scandiano con la maglia rosa sulle spalle del gallese della Ineos Geraint Thomas e con una classifica cortissima: Roglic e a 2 secondi, l'altro alfiere della Ineos Geoghegan Hurt a 5, Almeida a 22, Vlasov a 1'03, Damiano Caruso a 1'28.

