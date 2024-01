Sul Gennargentu una situazione mai vista 

È una montagna diversa, quella che accoglie i visitatori che arrivano sul Gennargentu. Le temperature quasi primaverili cambiano copione e prospettive, tra operatori che attendono le nevicate per dare uno scossone a una stagione fin qui anomala. «Domenica c’era una comitiva di Siliqua, arrivata a Desulo per trascorrere qualche ora sulla neve», spiega Camillo Frongia, del ristorante Is Cubas. «Si è accontentata di una giornata diversa, all’aria aperta e all’insegna del buon cibo». Dal parco Donnortei di Fonni dice Annamaria Pirellas: «Attendiamo la neve, possiamo offrire escursioni, visite guidate e prodotti tipici». Le lunghe code dei fine settimana invernali appaiono un ricordo. La provinciale tra Fonni e Desulo è una strada sgombra, il colpo d’occhio è perlopiù primaverile. Altro che montagne innevate. «La gente viene lo stesso, ama trascorrere del tempo nelle nostre zone e mangiare i piatti della tradizione», confessa Camillo Frongia. «L’anno scorso la situazione era ben diversa. Nello stesso periodo le presenze erano decisamente superiori». Annamaria Pirellas avvalora: «Attendiamo con ansia la neve, le vere temperature invernali. Non ricordo un mese di gennaio così. Nel nostro parco offriamo escursioni, visite guidate e il pranzo tipico. I visitatori non mancano, c’è sempre voglia di montagna, qui la natura ha tanto da offrire. Certo, a gennaio non mi era mai capitato di vedere ospiti in maniche corte».

