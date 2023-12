Sul Frecciarossa c’era l’ad di Rfi 

RAVENNA. C’è un primo indagato per disastro ferroviario per l’incidente fra treni di domenica nei pressi di Faenza, sulla Bologna-Rimini. È un 44enne veneziano, il macchinista del Frecciarossa che, retrocedendo per via della pendenza e a bassissima velocità, ha urtato un regionale fermo a un semaforo. Si tratta, si apprende in ambienti giudiziari, di un atto dovuto, visto che nei prossimi giorni la procura affiderà una perizia tecnica per fare piena luce su quanto accaduto. Una circostanza che sarà presa in esame è il fatto (anticipato dal Manifesto e confermato dall’azienda) che sul Frecciarossa viaggiava l’amministratore delegato di Rfi, l’azienda di Trenitalia che gestisce le infrastrutture, Gianpiero Strisciuglio. Secondo le chat dei macchinisti, citate dal giornale, la sua presenza avrebbe portato a risolvere il guasto nel più breve tempo possibile. Per l'azienda si tratta però di una completa casualità: Strisciuglio non sarebbe intervenuto sulle procedure, la sala operativa centrale non avrebbe fatto «nessuna pressione sul macchinista per compiere attività non conformi ai regolamenti o per velocizzare le operazioni» e l’ad ha reso noto la sua presenza sul treno solo dopo l’accaduto.

RIPRODUZIONE RISERVATA