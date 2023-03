Sul “Delta” del Po Borghi e Lo Cascio due uomini contro tra la nebbia fitta di un film a metà 

In questa tranche finale di marzo ci aspetta anche un po’ di cinema italiano che al traguardo commerciale antepone la ricerca espressiva. L’ultimo progetto di Michele Vannucci intitolato “Delta”, con gli attori protagonisti Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio, inscena le sue atmosfere noir tra le diramazioni fluviali del Delta del Po. Un gruppo di bracconieri romeni - tra i quali Elia, un italiano, che ha trovato accoglienza presso di loro - si scontrano con un circolo di vigilanti chiamati a far valere le norme sulla pesca contro ogni genere di illegalità. Fra questi, Osso e la sorella si distinguono per spirito di partecipazione, ma le conseguenze in cui si imbattono nel dare la caccia ai disertori della legge si riveleranno più serie del previsto.

Con una regia che emerge - fra le altre cose - per la scelta di integrare alle riprese alcune immagini d’archivio, il film si regge stabilmente per tutta la prima fase grazie anche all’originalità dello spunto narrativo da cui prendono piede le vicende. A seguire emergono tuttavia più evidenti i segni di una scrittura che avrebbe meritato maggiore profondità; ciò si nota soprattutto nell’escalation finale, con momenti non del tutto convincenti. Altro aspetto fallace è la caratterizzazione dei personaggi, alla quale gli attori cercano di sopperire col massimo dei propri mezzi senza tuttavia colmare il vuoto strutturale che sottende alle loro performance.

“Delta”, insomma, è un film riuscito a metà; una potenziale chicca che a conti fatti può definirsi - anche con un augurio per il futuro - il frutto di un processo che non ha ancora raggiunto la sua piena maturazione. (g. s.)