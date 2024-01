Sul “conclave” del Pd piomba il duello tv 

La notizia piomba sul seminario di Gubbio, il “conclave” dei deputati Pd. E sui cellulari inizia lo scambio di lanci di agenzia: «Avviate le interlocuzioni tra staff per il duello tv tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein».

In quel momento, a Gubbio era in corso il seminario. Il dibattito di questi giorni è se la segretaria del Pd deve candidarsi o no alle Europee: Schlein non farà annunci a Gubbio e tra otto giorni a Cassino inizierà il tour della segretaria per preparare le Europee. Così, in quella notizia c'è chi ha letto un passo in direzione della candidatura.

Repubblica.it in quei minuti pubblica l'appello alla segretaria di 26 democratiche per «evidenziare le molteplici conseguenze negative» che una corsa di Schlein alle Europee «avrebbe sulle candidature femminili e sull'immagine complessiva del Pd». Tra le firmatarie, le senatrici Simona Malpezzi - coordinatrice della minoranza dem che fa capo a Stefano Bonaccini - Valeria Valente e l'ex parlamentare europea Silvia Costa.

Non passa inosservata un'altra coincidenza: la notizia dell'avvio dei lavori per il confronto Tv arriva nelle ore in cui il Giurì d'onore lavora sul contenzioso sollevato dal presidente del M5S, Giuseppe Conte, per le accuse della premier Meloni in tema di Mes. Insomma, forse è per far capire che vede solo in Schlein il riferimento dell'opposizione.

