Sul club incombe la giustizia sportiva 

La Juventus ha raggiunto la semifinale di Europa League ed è terza in Serie A grazie ai 15 punti riassegnati dal Collegio di garanzia. Due note positive che però non bastano a eliminare le nubi scure dal futuro del club, perché la decisione presa giovedì dalla giustizia sportiva lascia diverse strade aperte. Il procedimento sulle plusvalenze infatti non è finito e il nuovo giudizio della Corte federale d’appello (davanti alla quale il caso è stato rimandato dai giudizi di terzo grado) non potrà non partire dalla condanna, divenuta definitiva, dei quattro ex massimi dirigenti del club: Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici e Federico Cherubini, tutti inibiti per un periodo che va dai 16 ai 24 mesi. La sentenza ha riflessi anche sul club ovviamente, perché conferma la sussistenza della violazione del famoso articolo 4 sulla lealtà sportiva, dalla quale discende la penalizzazione. Dunque, è difficile ipotizzare che nel nuovo giudizio la decurtazione di punti sparisca; più probabile che sia inferiore, ma anche in questo caso non ci sono certezze.

La decisione potrebbe arrivare tra la fine di questa e l’inizio della prossima stagione e saranno decisive le sue motivazioni, perché proprio la poca chiarezza di quelle che hanno portato al -15 sono alla base del rinvio in Appello del procedimento. L’attenzione in particolare dovrà cadere sul ruolo avuto da alcuni amministratori e dirigenti (tra cui Pavel Nedved) nel presunto sistema illecito messo in piedi dalla Juve. I tempi dunque si allungano, anche considerato che contro la futura sentenza potrebbe esserci un altro ricorso. E senza dimenticare le indagini relative al filone stipendi che, appena terminate, sfoceranno presumibilmente in un secondo procedimento sportivo. Poi c’è la Uefa, che potrebbe autonomamente squalificare la Juve dalle coppe europee ma attende di conoscere la sentenza definitiva italiana. Saranno cruciali gli ultimi bilanci del club, in base ai quali è stato raggiunto l’accordo per il rientro nel Financial fair play: in caso di incongruenze, potrebbero arrivare sanzioni anche pesanti.

