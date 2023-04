Sul canale Riu Nou al via il piano contro gli allagamenti 

La bonifica bellica e la pulizia della vegetazione sono state fatte, in attesa dei lavori di messa in sicurezza nel canale Riu Nou, il corso d’acqua che attraversa Selargius. Un primo passo prima del via libera al cantiere da un milione e mezzo finanziato dalla Regione. I lavori - che partiranno a breve - si concentrano nei 970 metri di percorso del fiume che scorre lungo il centro abitato, nel tratto fra lo sbocco del canale tombato di via Venezia sino al confine con Quartucciu. Si va dalla pulizia del corso d’acqua da detriti e vegetazione, agli scavi per ridefinire l’alveo e gli argini, sino alla costruzione di muretti in calcestruzzo e la realizzazione di strutture in metallo necessarie per frenare la ricrescita delle canne.

Un piano anti allagamenti che segue quello già realizzato in via Puccini, una delle strade della città dove puntualmente dopo ogni acquazzone si registravano le maggiori criticità: l’intervento ha permesso di realizzare nuove condotte per le acque bianche nella zona fra via Venezia, via Custoza e via Bellini. Lavori fatti in attesa di un piano anti allagamenti che si allarghi a tutta la città. Compreso il progetto inserito nel piano strategico metropolitano: oltre all’intervento previsto nel territorio di Monserrato nella località Terra ’e Teula, Selargius ha chiesto di inserire la realizzazione di una vasca di laminazione per la raccolta delle acque piovane vicino al parco di San Lussorio. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA