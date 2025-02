Sul campo del Psv alla Juventus basta il pareggio 

Eindhoven. Una squadra in crisi di identità contro una ritrovata. Stasera al Philips Stadion di Eindhoven alle 2 il Psv si aggrappa ai propri tifosi per ribaltare la sconfitta per 2-1 dell’andata. Dall’altra parte, però c’è la Juventus che Thiago Motta sembra aver finalmente rimesso in linea di galleggiamento, con la vittoria sull’Inter che vale più di qualsiasi integratore per il morale bianconero. A lei (e alla stessa Inter) si aggrappa l’Italia per restare in una Champions che l’anno prossimo vedrà 4 e non più 5 squadre di Serie A.

Parla Motta

«È sufficiente un pareggio e noi abbiamo pareggiato tanto, ma siamo mai scesi in campo per questo risultato: abbiamo l'opportunità di centrare un obiettivo e vogliamo meritarci gli ottavi»: chiarisce il tecnico della Juventus alla vigilia del ritorno della sfida dei playoff di Champions League. «Fino ad oggi, è la partita più importante, anche perché altrimenti finisce la nostra competizione», continua in conferenza stampa, «e servirà una prestazione completa: dovremo capire i momenti, anche quando loro attaccheranno perché giocano in casa». Infine uno sguardo sulla situazione in infermeria: «Cambiaso è a disposizione, mentre Douglas Luiz non sarà con noi», risponde l'allenatore bianconero.

Parla Bosz

Cinque partite disputate a febbraio e una sola vittoria, il sorpasso dell'Ajax in vetta alla classifica della Eredivisie e la prospettiva di abbandonare la competizione europea. Il Psv sta decisamente peggio ma rifiuta la diagnosi: «La mia squadra non è in crisi, è vero che abbiamo rallentato, ma siamo in corsa su tutti i fronti e lavoriamo per migliorare», si ribella Peter Bosz, che motiva: «Avremo la nostra gente dalla nostra parte, se giochiamo bene possiamo ribaltare il 2-1 di una settimana fa a Torino», dice ricordando che i bianconeri «sono un top club e hanno battuto l’INterr ma hanno anche fatto tanti pareggi: voglio una squadra che sappia tener palla e vogliamo vivere una grande notte europea, con i nostri tifosi che possono fare la differenza».

Arbitrerà lo sloveno Vincic, diretta tv su Prime.

RIPRODUZIONE RISERVATA