Sul cammino della leva 

A ottantacinque anni, come fa ogni primavera, ha ripercorso il cammino della leva che portava da Aritzo e altri paesi della Barbagia i ragazzi che ai primi del Novecento dovevano sottoporsi alla visita medica in vista del servizio militare o della partenza al fronte. Zigheddu, al secolo Francesco Calledda, instancabile maratoneta della fede, domenica prima dell’alba si è messo in marcia con gli amici Tanino Figus, Antonello Todde, Gabriele Podda, Nicola Calledda. All’imbrunire il gruppo era in Ogliastra.

