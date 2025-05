Sul bus senza biglietto, sei giovani nei guai 

I problemi sono iniziati subito dopo la partenza dell’autobus dalla stazione di piazza Matteotti: alcuni giovani non avevano il biglietto. Il personale dell’Arst ha cercato di risolvere la questione a bordo, ma senza ottenere alcun risultato. Così alla fine sono dovuti intervenire i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, con il pullman fermo in viale Elmas: i ragazzi, sei stranieri domiciliati nel centro di permanenza per i rimpatri di Monastir, sono stati identificati, fatti scendere e denunciati per interruzione di pubblico servizio.

L’episodio, come ricostruito dai militari, è avvenuto venerdì sera sul bus dell’Arst che collega Cagliari con Sanluri. L’autista ha notato che dei giovani non avevano validato alcun biglietto e dopo le insistenti richieste ha fermato il mezzo, in viale Elmas, ma i ragazzi si sono rifiutati di scendere. Da qui la chiamata ai carabinieri e la denuncia dei sei cittadini stranieri. (m. v.)

