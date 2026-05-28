Sul bus il viaggio è da incubo 

Sempre di più turisti, studenti che hanno paura di inizio e fine dell’anno scolastico e personale tuttofare che non riesce più a reggere il ritmo delle corse sovraccariche. Le linee Arst da e per Olbia sono diventate un problema, salire su un autobus dell’azienda regionale spesso è un’impresa. Ne sanno qualcosa gli utenti della corsa da Olbia a Siniscola. Decine di fermate nel segmento costiero (San Teodoro, Budoni e frazioni), quasi impossibile rispettare i tempi di percorrenza.

Gli autobus sono presi d’assalto e gli autisti devono occuparsi della bigliettazione, dei bagagli e delle comunicazioni ai passeggeri. La linea Olbia-Siniscola-Nuoro è un incubo e con l’approssimarsi della stagione estiva il quadro peggiora. La Fit Cisl Gallura ha consegnato da tempo all’assessorato regionale ai Trasporti un report dove si parla apertamente di «squilibrio crescente tra la forte domanda turistica e l’offerta di servizi di trasporto». E Olbia è l’epicentro del problema. Le direttrici con le maggiori difficoltà per utenza e personale dell’Arst sono quelle dalla città gallurese a Nuoro e la linea Costa Smeralda, Palau, Santa Teresa. Viaggi lunghissimi, con decine di fermate intermedie. In questi giorni iniziano le difficoltà. Quando studenti e turisti (maggio e poi settembre e ottobre) cercano un posto sugli autobus c’è anche la possibilità che qualcuno resti a terra.

Senza informazioni

I dati analizzati dalla Cisl sono estremamente indicativi. Ai picchi della domanda non corrispondono corse Arst sufficienti, si parla della massa di persone che arrivano a Olbia (la movimentazione dell’aeroporto nel 2025 è stata di oltre 4 milioni di passeggeri e le previsioni per il 2026 indicano un’ulteriore crescita). Le direttrici costiere sono congestionate e poi c’è il problema dei biglietti e delle informazioni. Non esiste un sistema integrato di bigliettazione e neanche procurarsi le informazioni è facile (i passeggeri, tra l’altro devono procurarsi titoli diversi per ogni tratta). In vista del boom di arrivi ci sono anche le buone notizie. Da lunedì 1 giugno sarà operativo il capolinea degli autobus Arst nel piazzale della stazione ferroviaria Terranova di Olbia. La fermata, pericolosa e inidonea, di corso Vittorio Veneto non esisterà più. Sempre da lunedì riapre la stazione ferroviaria Olbia San Simplicio (saranno operativi i binari 1 e 2).

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