Sul bus col coltello,  vigilantes aggredito estrae la pistola 

Attorno alle ore 21,40 di sabato, stando alla ricostruzione dei militari, è arrivata alla centrale operativa del 112 una richiesta di intervento da parte di un autista dell’Arst. Il conducente riferiva che, poco prima, mentre il mezzo si trovava in viale Marconi a Cagliari, un giovane avrebbe dato in escandescenze e colpito al volto un addetto alla vigilanza che gli si era avvicinato per chiedergli di calmarsi.

Momenti di paura e tensione per una trentina di ragazzi che sabato sera tornavano da Cagliari a Sinnai (passando per Settimo e Maracalagonis) con l’autobus dell’Arst. Un giovane, per ragioni che ancora non si conoscono, avrebbe iniziato a inveire contro l’autista e minacciato con un coltello la guardia giurata che lo accompagnava. Il vigilante, dopo essere stato aggredito, avrebbe estratto dalla fondina la pistola d’ordinanza, puntandola contro il ragazzo che sarebbe scappato. A rintracciarlo, recuperando anche il coltello, sono stati poi i carabinieri di Pirri e del Nucleo radiomobile di Cagliari.

Momenti di paura e tensione per una trentina di ragazzi che sabato sera tornavano da Cagliari a Sinnai (passando per Settimo e Maracalagonis) con l’autobus dell’Arst. Un giovane, per ragioni che ancora non si conoscono, avrebbe iniziato a inveire contro l’autista e minacciato con un coltello la guardia giurata che lo accompagnava. Il vigilante, dopo essere stato aggredito, avrebbe estratto dalla fondina la pistola d’ordinanza, puntandola contro il ragazzo che sarebbe scappato. A rintracciarlo, recuperando anche il coltello, sono stati poi i carabinieri di Pirri e del Nucleo radiomobile di Cagliari.

Chi è

L’arrestato è Samuel Olla, 21 anni, di Sinnai: è accusato di violenza a incaricato di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato anche denunciato a piede libero per lesioni personali, porto abusivo di oggetti atti a offendere e interruzione di pubblico servizio. Ieri mattina c’è stata la convalida dell’arresto.

La paura

Attorno alle ore 21,40 di sabato, stando alla ricostruzione dei militari, è arrivata alla centrale operativa del 112 una richiesta di intervento da parte di un autista dell’Arst. Il conducente riferiva che, poco prima, mentre il mezzo si trovava in viale Marconi a Cagliari, un giovane avrebbe dato in escandescenze e colpito al volto un addetto alla vigilanza che gli si era avvicinato per chiedergli di calmarsi.

L’autista, giunto in soccorso della guardia giurata, avrebbe ricevuto a sua volta un colpo al viso. Il giovane avrebbe inoltre minacciato entrambi con un coltello prima di dileguarsi. I passeggeri che si trovavano sulla corriera (molti di Sinnai) hanno riferito di aver visto anche il vigilantes estrarre, per difendersi, dalla fondina in plastica la propria arma di ordinanza, mettendo in fuga il presunto aggressore.

L’arresto

Sceso dal mezzo dell’Arst, prima di scappare, il ragazzino avrebbe lanciato delle bottiglie contro l’autobus ma sarebbe stato rintracciato mentre fuggiva a piedi da una pattuglia dei carabinieri. In questa fase avrebbe anche colpito con forza uno dei militari che stava scendendo dall’auto di servizio, chiudendogli addosso lo sportello.

Dopo essere stata raggiunto e immobilizzato, Samuel Olla avrebbe fatto ritrovare il coltello, con una lama di sette centimetri. Antonio Agus, 51 anni, nell’Arst da 23 anni, ha riportato un occhio nero e una prognosi di 5 giorni.

Arrestato e riaccompagnato a casa, ieri mattina il 21enne è comparso davanti alla giudice Alessandra Tedde che ha convalidato gli atti e lo ha confinato agli arresti domiciliari. Nel corso dell’udienza è stata richiesta una perizia psichiatrica sul giovane, al quale poi sono stati concessi i termini a difesa al difensore per studiare gli atti redatti dai carabinieri di Pirri. Sarà dunque uno specialista a chiarire se il giovane fosse in sé quando ha dato in escandescenze.

La sicurezza nei bus

Dopo una serie di aggressioni contro il proprio personale, l’Arst ha disposto la presenza di vigilantes che accompagnano i conducenti.

Dieci giorni fa un autista era stato raggiunto da spray urticante nella tratta tra Cagliari, Capoterra, Pula, Sarroch e Villa San Pietro. A ottobre episodi di violenza si erano verificati nelle linee del Medio Campidano, dove un autista aveva finito per colpire un giovane passeggere. La presenza dei vigilantes, come si è visto l’altra sera, ormai appare preziosa per tutelare i conducenti nelle ore più difficili.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata