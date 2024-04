Sul bilancio Soddu convoca i consiglieri 

Senza Commissioni, luogo deputato per la discussione delle manovre economiche da portare all’attenzione del Consiglio comunale, e in attesa della convocazione ufficiale della seduta per approvare il Dup, il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, autoconvoca per giovedì pomeriggio una riunione con tutti i consiglieri comunali per illustrare il bilancio. Insomma, un Consiglio preventivo. Un fatto inusuale e unico forse in tutta la Sardegna, certamente in città, che scatena subito le proteste dell’opposizione. Soddu, infatti, dopo le regionali, fa la conta dei voti per proseguire la consiliatura e nella convocazione parla di «un’oggettiva e indifferibile importanza dello strumento finanziario programmatorio, per il prosieguo dell’ordinaria amministrazione e di importanti partite già in essere».

«Il bilancio è cosa seria - attacca dall’opposizione di centrodestra Pierluigi Saiu - la mancanza delle Commissioni è un elemento di debolezza evidente che questa sorta di pre Consiglio comunale non nasconde nemmeno un po’, anzi l’amplifica in maniera imbarazzante. Oggi non c’è più una maggioranza con i numeri per governare». Annuncia che sarà contro stampelle e appoggi esterni: «Farò il mio dovere di consigliere di opposizione senza sconti e inciuci».

