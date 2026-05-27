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Via Lunigiana.
28 maggio 2026 alle 00:10

Sul balcone con due coltelli 

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Momenti di apprensione ieri mattina in via Lunigiana per la presenza in un balcone di una palazzina di un uomo con due coltelli in mano. La segnalazione ha fatto scattare l’immediato intervento degli agenti della Squadra volante e, secondo quanto ricostruito, l’accoglienza non sarebbe stata delle migliori: l’individuo, apparso subito in stato confusionale, ha anche lanciato un coltello verso la strada.

I poliziotti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, hanno avviato una trattativa con l’uomo per evitare ulteriori conseguenze. Dopo aver accertato che fosse da solo nell’abitazione, gli agenti sono riusciti a convincerlo ad aprire la porta d’ingresso. L’uomo (che precededentemente avrebbe avuto un’animata discussione con dei parenti) è stato poi affidato al personale del 118 e accompagnato per accertamenti in ospedale al Santissima Trinità.

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