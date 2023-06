Suinicoltura, progetto di filiera 

Nel settore suinicolo sardo, che si sta liberando dall’incubo della peste suina africana, si fa strada il progetto “Il Grugno”, la prima filiera agroalimentare del suino pesante da macelleria lavorato nell’Isola (presentato nella cantina Su ’Entu di Sanluri) e che riunisce allevatori, produttori di alimenti zootecnici, nutrizionisti, veterinari, agronomi e addetti alla lavorazione della carne. La Sardegna importa, tra fresco e trasformato, l’80% del prodotto da mercati nazionali ed esteri. Rispetto a un consumo annuo di 300 mila quintali, solo 55 mila hanno origine sarda. Le prospettive importanti con il pensiero rivolto all’export, ma anche al mercato locale: i sardi consumano in media 18 chili di carne suina in un anno, un chilo in più rispetto alla media nazionale.

Plauso di Coldiretti

Per Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna, «sarà importante portare all’interno di questa filiera tanti nuovi giovani imprenditori. Ma dobbiamo valorizzare anche il suinetto sardo, che rappresenta un prodotto altrettanto importante per l’Isola. Vanno sostenute le aziende, che con tenacia sono riuscite a resistere sul mercato».

