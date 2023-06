Suini, una filiera sarda Parte la nuova sfida dopo la lotta alla Psa 

«L’obiettivo è quello di creare una filiera suinicola sarda, che grazie a un marchio di certificazione ci possa permettere di portare i nostri prodotti in tutto il mondo». Il direttore dell’Unità di progetto per l’eradicazione della peste suina africana, Giovanni Filippini, fa capire le intenzioni. Ieri mattina, a Orosei, esperti e allevatori hanno tracciato il nuovo corso dell’allevamento suinicolo nell’Isola. «Ho investito sui maiali di razza sarda perché è un qualcosa che abbiamo solo noi», dichiara Luciano Nieddu, allevatore lungimirante con circa 250 capi nelle campagne di Berchidda: «In questo modo possiamo uscire dal mercato locale e fare la differenza in termini economici, con qualcosa di unico».

Prospettive

Le innumerevoli opportunità del comparto suinicolo isolano sono state svelate dal cuore della cittadina baroniese, nel corso di un convegno che ha cercato di delineare un futuro roseo. Oltre la peste suina africana. «Stiamo cercando in tutti i modi di mettere davvero da parte la Psa», dice Luciano Bacchitta, presidente dell’Associazione regionale allevatori: «Vogliamo valorizzare il nostro suino di razza sarda proprio con la creazione e la registrazione di un marchio». Bacchitta prosegue: «Questo suino fa parte delle 12 biodiversità della Sardegna ed è una delle 6 razze autoctone approvate dal ministero. Vogliamo e crediamo che possa essere un volano per tutta la suinicoltura regionale. Sì, riteniamo che possa essere il prodotto vincente, una sorta di apripista per l’intero comparto. L’allevamento semibrado è la soluzione ideale per valorizzare il suino di razza sarda».

Esempio virtuoso

La razza autoctona come dettaglio da cui partire. Esperti del settore e allevatori non hanno dubbi: «I vantaggi sono parecchi», hanno ribadito in coro i numerosi relatori che si sono avvicendati nella mattinata oroseina negli spazi della “Finanza vetza”. Luciano Nieddu spiega le ragioni di una scelta ponderata e che non ammette incertezze: «L’allevamento di razza sarda si distingue, come prima cosa, perché non ha grandissimi numeri, se parliamo di quantità di nati. Cosa molto importante, poi, il suino sardo si adatta tantissimo alle situazioni climatiche differenti. Infine, mangia molto meno rispetto alle altre razze: anche il 50 per cento in meno. Sì, è questo il vero vantaggio». Gli allevatori mostrano compattezza, i numeri confortano e avvalorano il nuovo corso. Le notizie giunte pochi giorni fa da Bruxelles, inoltre, aiutano e diffondono positività a un ambiente che per tantissimo tempo è stato frenato dalla peste suina africana. «Nell’Isola sono sempre di meno le zone soggette a vincoli», precisa Giovanni Filippini, «al tempo stesso iniziano a crescere in modo considerevole quelle aree che possono già esportare ovunque i loro prodotti. In questa fase, però, non deve mai mancare la prudenza: nella Penisola i focolai di peste suina sono ancora numerosi. Quindi, come Unità di progetto ci stiamo attrezzando con un grande piano strategico per proteggerci dall’ingresso del virus. Siamo davanti a un genotipo diverso da quello che abbiamo conosciuto, serve massima attenzione». Cautele e idee chiare: la Sardegna vuole scacciare entro l’anno la peste suina, una volta per tutte. E la Regione vuole fare la sua parte. «Intanto con l’ultimo provvedimento abbiamo stanziato oltre un milione di euro per la sperimentazione», conclude il consigliere regionale del Psd’Az, Franco Mula: «Entro l’anno intendiamo arrivare all’eradicazione totale della Psa».