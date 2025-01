Suini, il rebus delle regole 

L’embargo sulle carni suine è cessato da mesi ma per gli allevatori l’esportazione resta un rebus. «Regole poco chiare e poi i paramenti sono troppo restrittivi: non siamo stalle intensive, bensì un semibrado».

Nel suo allevamento di Arbuleu, a valle di Talana, Stefano Arzu accudisce oltre 500 suini. Sebbene lo scorso settembre, dopo quarant’anni di lotta alla peste suina africana, la Comunità europea abbia cancellato tutti i divieti autorizzando le carni prodotte negli allevamenti sardi all’esportazione in tutta Europa, gli addetti ai lavori incontrano difficoltà. «Le regole sul benessere animale - dice Arzu - sono assurde: mi chiedono 30 ettari e 70 capannine per 95 scrofe e 200 scrofette. Ma questo è un semibrado e quelli richiesti non sono numeri praticabili».

«Tutto chiaro? Neanche poco», replica Arzu dal suo allevamento. È vero che al tramonto della scorsa estate, preso atto dell’eradicazione della peste suina, la Commissione europea, con voto unanime degli Stati membri, ha deciso di rimuovere le ultime misure restrittive ancora in vigore nell’Isola per via del virus, ma è altrettanto vero che restano parecchie perplessità tra gli allevatori.

E non solo. «La Regione - dichiara Christian Loddo, sindaco di Talana - non ha stilato ancora alcun protocollo, né ha aperto alcun tavolo tecnico per un confronto tra le parti, dove per parti intendo soprattutto amministrazioni comunali e allevatori che vogliono riproporre l’allevamento tradizionale: un indugio colpevole, molto colpevole». Con gravi conseguenze.

«Servono percorsi di aggregazione», esordisce Alessandro Serra, direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra. Che, in altri termini, significa perseguire una linea condivisa per lo sviluppo del settore zootecnico. «Il futuro passa dai percorsi di aggregazione e dalla filiera. Dunque dall’adesione al Consorzio suinetto Igp che consentirà un plus valore al prodotto». Interviene anche Roberto Mura, neo presidente di Copagri Nuoro-Ogliastra. Anch’egli sostiene lo sviluppo attraverso il brand che, sul modello del Consorzio di tutela dell’agnello, può generare affari e benessere all’intero comparto reduce da anni segnati da una profonda crisi: «Una svolta normativa si può avere con l’evolversi del comitato per il Porcetto Igp, di cui Copagri è una componente fondamentale, diventando consorzio. Inoltre si può agire creando un’intelaiatura per informare i suinicoltori sardi per le regole sulle macellazioni ed esportazioni».

