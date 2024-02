Suicidio Juve: blitz salvezza,  passa l’Udinese 

Juventus 0

Udinese 1

Juventus (3-5-2) : S zczesny, Gatti, Bremer, Alex Sandro, Weah (16' st Yildiz), McKennie, Locatelli (32' st Nicolussi), Rabiot, Cambiaso (39' st Cerri), Chiesa (32' st Iling-Junior), Milik. In panchina Pinsoglio, Scaglia, Kostic, Miretti, Rugani, Alcaraz, Djaló, Nonge. All. Allegri.

Udinese (3-5-2) : Okoye, Perez, Giannetti, Kristensen, Ehizibue (21' st Joao Ferreira), Lovric, Walace, Samardzic, Zemura (21' st Ebosele), Thauvin (32' st Brenner), Lucca (32' st Success). In panchina Silvestri, Padelli, Zarraga, Davis, Kamara, Tikvic, Kabasele, Payero. All. Cioffi.

Arbitro : Abisso di Palermo.

Rete : nel pt 25' Giannetti.

Note : angoli: 7-4 per la Juventus, rec. 2' e 4', amm. Ehizibue, Bremer, Gatti, Walace, Success, Nicolussi.

La Juventus riscopre i fischi, la caduta interna contro l'Udinese fa male e, di fatto, chiude la corsa scudetto. La squadra di Allegri arriva a due tonfi di fila, la vittoria ormai manca da tre gare. L'impresa friulana è firmata da Giannetti, a Udine poco più di un mese fa, che a metà primo tempo trova la zampata che permette a Cioffi di uscire dalla zona B. L'oggetto dei desideri bianconeri Samardzic fa la mezzala in una mediana con Lovric e Walace. L’avvio della Juve è promettente con Cambiaso che non trova la deviazione vincente e Chiesa che ci prova dalla distanza ma Okoye è pronto. Poi la pressione bianconera si attenua, l'Udinese chiude gli spazi e alla prima occasione passa in vantaggio: la punizione tagliata di Samardzic mette in difficoltà Alex Sandro, con il pallone che "balla" in area piccola e arriva Giannetti ad insaccare. I friulani si ritrovano avanti a sorpresa e iniziano ad alzare le barricate.

La ripresa

Allegri non cambia uomini per la ripresa ma modifica il modulo, passando a una sorta di 4-4-2 con la coppia Weah-Cambiaso sulla destra e Alex Sandro-Rabiot sulla fascia opposta. I bianconeri, però, non riescono a creare occasioni e la gioia per un gol di Milik su corner dura poco con l'arbitro che annulla perché la traiettoria di Chiesa ha superato la linea di fondo. L'unico brivido vissuto da Okoye è un cross di Cambiaso sul quale Yildiz non trova la deviazione. Nemmeno in 4’ di recupero la Juve riesce a rendersi pericolosa. I bianconeri confermano di essere in un periodo di preoccupante flessione, con un solo punto conquistato nelle ultime tre. L'Udinese, invece, fa l'impresa e si toglie dalle sabbie mobili della zona retrocessione, con Cioffi che stacca il Verona e supera Sassuolo ed Empoli.

