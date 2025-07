Suicidio in Psichiatria: assolti 

«Giuseppe è stato ucciso due volte»: sono le parole della moglie di Giuseppe Soma, l’uomo morto suicida nel reparto di Psichiatria dell’ospedale San Francesco di Nuoro nel 2019, pronunciate dalla donna al termine della sentenza pronunciata ieri dal giudice del Tribunale di Nuoro, Claudia Falchi Delitala, che ha assolto Marisa Orrù e Mario Ledda, i due infermieri imputati per l'omicidio colposo che avrebbero avuto in carico la vigilanza dell’uomo. Secondo il giudice, il fatto non costituisce reato.

La donna ha espresso un dolore che va oltre la morte di suo marito, accusando non solo la sorte, ma anche la gestione sanitaria. «L’ho portato in ospedale dove dovevano proteggerlo e vigilarlo 24 ore su 24, invece si è ucciso per le falle del sistema che lo doveva proteggere». A distanza di anni, il processo che ha visto imputati gli infermieri Marisa Orrù e Mario Ledda per omicidio colposo si è concluso con l’assoluzione dei due. Sul banco degli imputati, erano finiti solo gli infermieri per non aver impedito il suicidio di un paziente con trattamento sanitario obbligatorio ricoverato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Nuoro. Nonostante la sua condizione di «rischio suicidario massimo», riuscì a eludere la vigilanza e togliersi la vita nel bagno del reparto.

Ucciso dal sistema

Il pubblico ministero Andrea Jacopo Ghironi aveva chiesto una condanna di un anno e sei mesi per Marisa Orrù e un anno per Mario Ledda. Secondo l’accusa, infatti, i due non avevano seguito le procedure di sorveglianza richieste per un paziente in tali condizioni, nonostante le indicazioni chiare sul rischio di suicidio, nessuna misura adeguata fu adottata per proteggerlo. Ma gli avvocati difensori, Carlo Careddu e Francesco Serrau, hanno ribaltato la prospettiva, mettendo in evidenza la grave disorganizzazione all'interno del sistema sanitario: gli infermieri erano vittime anch'essi di un contesto lavorativo impossibile. Il reparto di Psichiatria, infatti, era sotto organico, con solo due infermieri presenti per sette pazienti. Una situazione contro cui la famiglia della vittima ha preso una posizione decisa. La moglie ha ritenuto che, nonostante le procedure di sicurezza non siano state rispettate, la vera responsabilità stia nella gestione inadeguata del reparto psichiatrico, privo di personale e protocolli sufficienti per garantire la sicurezza di un paziente a rischio. L’avvocato della parte civile, Angelo Magliochetti, ha annunciato: «Aspettiamo la motivazione della sentenza, ma ricorreremo in appello. Questo processo non è finito».

