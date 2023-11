Suicidio assistito: l’attrice muore in Svizzera 

È dovuta andare in Svizzera, oltre il confine dell'Italia che le ha negato il diritto al suicidio assistito. Secondo i medici non aveva i requisiti per usufruire dell’aiuto medico alla morte volontaria e così ha deciso di intraprendere il suo ultimo viaggio, con il figlio e i membri dell'associazione Luca Coscioni. Gli stessi che oggi si autodenuncieranno.

Sono stati loro a “realizzare” gli ultimi desideri di Sibilla Barbieri, attrice e regista malata oncologica terminale che aveva espresso il desiderio - negato - di morire nel suo appartamento romano. «Abbiamo sollecitato la Asl a effettuare le verifiche sullo stato di salute e a procedere come indicato dalla sentenza di incostituzionalità della Corte costituzionale sul caso Cappato/Antoniani - ha spiegato l'avvocata Filomena Gallo -. Hanno negato l’accesso all'aiuto alla morte volontaria perché, secondo una commissione aziendale, la persona malata non dipendeva da trattamenti di sostegno vitale».

Come se non bastasse, all'opposizione del diniego sanitario il team legale ha avuto il via libera del comitato etico quando la donna era già morta in Svizzera.

Il suo testamento civile la regista, morta a 58 anni, lo ha lasciato impresso in un video di poco più di due minuti: si è scagliata contro quella che lei stessa ha definito una discriminazione gravissima tra i malati oncologici».

RIPRODUZIONE RISERVATA