Suicidio assistito e fine vita, altri due casi all’esame della Consulta  

Il fine vita torna per la quarta volta sotto la lente della Consulta. I casi alla valutazione dei giudici costituzionali riguardano stavolta una paziente oncologica e un malato di Parkinson, accompagnati tre anni fa in Svizzera a morire da Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni. Oggi l’udienza pubblica. All’esame della Corte l’articolo 580 del codice penale che prevede «la punibilità della condotta» di chi aiuta al suicidio medicalmente assistito una persona affetta da una patologia irreversibile, ma non tenuta in vita attraverso trattamenti di sostegno vitali come nel caso di Elena, paziente oncologica di 70 anni, e Romano, 82enne affetto da Parkinson. Non essendo tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale classicamente intesi, non hanno provato ad accedere al suicidio assistito in Italia in quanto non avevano uno dei requisiti previsti dalla sentenza della Corte costituzionale del 2019 sul caso Cappato-Dj Fabo. Entrambi avevano chiesto aiuto a Marco Cappato per andare in Svizzera e ricorrere lì al suicidio medicalmente assistito. Ad agosto e a novembre 2022, Cappato si autodenunciò a Milano.

Il caso che approda oggi alla Corte Costituzionale nasce da quell’autodenuncia. Una vicenda per cui a settembre 2023, la Procura di Milano aveva chiesto l’archiviazione. Ma il gip, nel giugno 2024, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale. «Il Parlamento italiano continua a far cadere sulla Corte Costituzionale il peso della propria inerzia», ha sottolineato Cappato. «Sappiamo che in Emilia Romagna ci sono state tre richieste con parere favorevole per il suicidio assistito». Nella regione c’è una delibera sul fine vita. «Dopo la Toscana, credo che ora il Consiglio regionale dell’Emilia Romagna possa finalmente discutere e approvare la nostra legge». Domani intanto si riunirà la Conferenza Stato-Regioni che avrà all’ordine del giorno proprio questo tema.

